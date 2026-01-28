Habertürk
Habertürk
        Cimbom'a kötü haber: Cezalı duruma düştü!

        Cimbom'a kötü haber: Cezalı duruma düştü!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Mario Lemina, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 23:34 Güncelleme: 28.01.2026 - 23:34
        Cimbom'a kötü haber: Cezalı duruma düştü!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'ye konuk olan Galatasaray'da Mario Lemina, cezalı duruma düştü.

        Gabonlu orta saha oyuncusu, 19. dakikada sarı kart gördü.

        Lemina, bu sarı kartla cezalı duruma düştü ve bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

        Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün

