Cimbom'a kötü haber: Cezalı duruma düştü!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Mario Lemina, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Giriş: 28.01.2026 - 23:34 Güncelleme: 28.01.2026 - 23:34
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'ye konuk olan Galatasaray'da Mario Lemina, cezalı duruma düştü.
Gabonlu orta saha oyuncusu, 19. dakikada sarı kart gördü.
Lemina, bu sarı kartla cezalı duruma düştü ve bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ