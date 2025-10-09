Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.752,57 %-0,03
        DOLAR 41,7248 %0,07
        EURO 48,5987 %0,18
        GRAM ALTIN 5.422,80 %0,10
        FAİZ 40,14 %0,07
        GÜMÜŞ GRAM 66,66 %1,69
        BITCOIN 123.055,00 %0,12
        GBP/TRY 55,8091 %-0,19
        EUR/USD 1,1610 %-0,15
        BRENT 65,92 %-0,50
        ÇEYREK ALTIN 8.866,28 %0,10
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam CİMER'e uluslararası iki ödül - İş-Yaşam Haberleri

        CİMER'e uluslararası iki ödül

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, IPRA tarafından "Halkla İlişkilerin Oscarları" olarak kabul edilen "2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri"nin sonuçlarının açıklandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:24 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        CİMER'e uluslararası iki ödül
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) Uluslararası Halkla İlişkiler Derneğinin (IPRA) "2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri"nde iki ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

        Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, IPRA tarafından "Halkla İlişkilerin Oscarları" olarak kabul edilen "2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri"nin sonuçlarının açıklandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "CİMER, Kamu Sektörü kategorisinde 'Engelsiz CİMER', Kriz Yönetimi kategorisinde ise 'CİMER-Deprem Acil' projeleriyle iki ödüle birden layık görüldü. Dünya genelinde kamu ve özel sektörden saygın kuruluşların katılım sağladığı bu etkinlikte ödül alan iki kıymetli projemizde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet ile devlet arasında kurulan iletişim köprüsünü daha da güçlendirmeye, uluslararası alanda örnek projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum