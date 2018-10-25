Platin Dergisi ve bağımsız pazar araştırma şirketi İpsos işbirliğiyle yürütülen, Türkiye’ye en çok katkı sağlayan firmaların belirlendiği Platin Global 100 Endeksi’ne göre Çimsa, ‘inşaat’ kategorisinin en başarılı şirketi seçildi.



Türkiye’nin ihracat ve yurt dışı tanıtım şampiyonlarına hak ettiği değeri vermek, örnek uygulamalar ve üstün başarıların Türkiye iş dünyasına rol model olmasını sağlamak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Platin Global 100 Ödül Töreni, 24 Ekim Çarşamba günü Feriye Palace’da Endüstri 4.0 temasıyla gerçekleşti. Borsa İstanbul bilanço verileri ve ISO-500 2017 yılı verilerine dayanarak yürütülen bu çalışma neticesinde, Çimsa, “inşaat sektörü lideri” ödülüne layık görüldü.

Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan yaptığı açıklamada, “Çimsa olarak küresel ölçekte yoğun çalışmalar yürütüyor, sektörümüzün ve şirketimizin gelişiminin yanı sıra, ülke ekonomisine katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Başarılarımızı taçlandıran bu ödül, doğru yolda ilerlediğimizi, doğru adımlar attığımızı bir kez daha kanıtlıyor. Bizler, 46 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da sektörümüze öncülük eden lider çimento üreticisi olarak çalışmalarımıza devam edecek; Geleceğin Çimsa’sını yaratmak üzere Endüstri 4.0’ı tüm iş süreçlerimize dâhil etmeyi sürdüreceğiz. Dijital dönüşümün bir parçası olmanın tercihten ziyade mecburiyete dönüşeceği yakın gelecekte de, karlı ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle sektördeki konumumuzu güçlendireceğiz” dedi.

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