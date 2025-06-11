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        Çin: ABD ile ticaret savaşı istemiyoruz

        Çin Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD ile ticaret müzakerelerine değinerek "Çin, ticaret savaşı istemiyor ama bundan da korkmuyor." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 18:13 Güncelleme: 11.06.2025 - 18:13
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        Çin: Ticaret savaşı istemiyoruz
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        Çin, ABD ile karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için İngiltere'nin başkenti Londra'da yürütülen müzakerelerde tarafların endişelerini gidermede yeni mesafe kaydedildiğini bildirdi.

        Xinhua'nın haberine göre, görüşmelerde Çin tarafına önderlik eden Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, iki tarafın ekonomik ve ticari anlaşmazlıklarını eşit diyalog ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğiyle çözmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çin, ticaret savaşı istemiyor ama bundan da korkmuyor." dedi.

        ABD ile Çin arasındaki ekonomi ve ticaret istişare mekanizmasının Londra'da yürütülen toplantısında, tarafların karşılıklı endişelerini gidermede yeni mesafe kaydedildiğini vurgulayan Hı, iki ülkenin sonraki süreçte mutabakatı eyleme dönüştürerek zor kazanılan sonuçları güvenceye alması, küresel ekonomiye istikrar ve öngörülebilirlik sağlayacak yapıcı ekonomik ve ticari ilişkilerin oluşturulması için çalışması gerektiğini belirtti.

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        Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, yaptığı açıklamada, tarafların son iki günde akılcı, profesyonel, samimi ve derin temaslarda bulunduğunu ve sorunların çözümü konusunda ilerleme sağlandığını belirtti.

        Görüşmede tarafların, iki ülke liderinin 5 Haziran'daki telefon görüşmesinde ve öncesinde mayısta İsviçre'nin Cenevre şehrinde yürütülen görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik çerçeve konusunda prensipte anlaştığını vurgulayan Li, "Umarız Londra toplantısında kaydedilen ilerleme, Çin ve ABD arasında güvenin güçlendirilmesine, iki ülke arasında ekonomik ve ticari bağların sağlıklı ve istikrarlı gelişimine katkı sağlar." diye konuştu.

        Trump tarifeleri ilan etti, Çin tarafı henüz doğrulamadı

        ABD Başkanı Donald Trump, Londra'daki ticaret görüşmelerinin sonuçlarına dair yaptığı açıklamada, Çin ile anlaşmaya vardıklarını, ABD'nin yüzde 55, Çin'in ise yüzde 10 tarife uygulayacağını bildirdi.

        Çin tarafı da görüşmelerin sonuçlarına dair detay vermezken, Trump'ın belirttiği tarife oranlarını henüz doğrulamadı.

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        ABD ve Çin'in, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için başlattığı müzakerelerin yeni turu, 9-10 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı.

        Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Ticaret Bakanı Vang Vıntao ve Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang temsil etti.

        ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi ve ilişkilerde gerilim

        Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamış, Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

        Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

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        Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

        Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'i Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bunu konuşacağını ve sorunun çözülmesini umduğunu belirtmişti.

        Washington yönetimi, Pekin'in uzlaşmaya rağmen nadir metallerin ihracatına getirdiği kısıtlamaları kaldırmadığını ileri sürmüş, buna karşılık olarak yapay zeka çiplerinin ihracatına kontrol getirmiş, çip tasarımında kullanılan yazılımların Çin'e satışını durdurmuş ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantılı veya kritik araştırma alanlarında çalışan Çinli üniversite öğrencilerinin vizelerini iptal edeceğini açıklamıştı.

        ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, 5 Haziran'da iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüşmüş, görüşmede tarafların, iki ülkeden heyetlerin Cenevre'de varılan mutabakatın uygulanması için çalışmayı sürdürmesi konusunda anlaştığı bildirilmişti.

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