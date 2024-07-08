Çin: Asya-Pasifik bölgesinin askeri bir bloka ihtiyacı yok

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Asya-Pasifik bölgesinin bir askeri bloka ve kamplar arasında çatışmayı kışkırtan ve yeni bir soğuk savaşı körükleyen "küçük bir çembere" ihtiyacı olmadığını söyledi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Sözcü Lin, başkent Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "NATO bölgesel bir savunma örgütü olarak konumlanmasına bağlı kalmalı, Asya-Pasifik bölgesinde gerilim yaratmaktan vazgeçmeli, soğuk savaş zihniyetini ve blok çatışmalarını teşvik etmekten vazgeçmeli." dedi.

Lin, Japonya ve Filipinler arasında imzalanan ve birinin askeri gücünün diğerinin topraklarında konuşlanmasına izin veren savunma anlaşmasını da değerlendirdi.

Bu çerçevede, zirveye 32 üyenin yanı sıra Ukrayna, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderleri de iştirak edecek.

Lin, Asya-Pasifik bölgesinin bir askeri bloka ve kamplar arasında çatışmayı kışkırtan ve yeni bir soğuk savaşı körükleyen "küçük bir çembere" ihtiyacı olmadığını belirtti.

Japonya ve Filipinler arasındaki işbirliğinin bölge ülkeleri arasındaki karşılıklı anlayış ve güveni tehlikeye atmaması, bölgesel barış ve istikrarı baltalamaması ve üçüncü bir tarafın çıkarlarını hedef almaması ya da bunlara zarar vermemesi gerektiğini kaydeden Lin, bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye atacak ve bölgesel birlik ve işbirliğini zayıflatacak her türlü eylemin bölge halklarının tepkisini çekeceğini dile getirdi.

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Lin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın, savaş suçlarının işlendiği Filipinler de dahil olmak üzere Güneydoğu Asya ülkeleri üzerinde bir "saldırganlık" ve sömürge yönetimi geçmişi olduğunu söyledi.