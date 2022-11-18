Çember çizen koyunlar 12 gün boyunca döndü 0:00 / 0:00

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Çin'in Baotou bölgesinde 4 Kasım'da meydana gelen olayda, bir koyun sürüsü beraber çember oluşturup dönerken görüntülendi.

Koyunların sahibi olan kadın, yerel basına, hayvanların tam 12 gün boyunca bunu yapmayı sürdürdüğünü söyledi. Sahibi, çiftlikte 34 koyun ağılı olduğunu ancak 13 numaralıdakilerin böyle hareket ettiğini belirtti.

Çin'de People's Daily, koyunların sağlıklı olduğunu ve nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar ise hayvanlarda Listeriosis olabileceğini belirtti. Listeriosis'e bağlı Listeria hastalığınında beyinde iltihap oluştuğu ve bu tür davranışların görülebileceği belirtildi. Daha ileri versiyonlarında hayvanların felç geçirebileceği hatta ölebileceği de ifade edildi.

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