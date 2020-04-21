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Çin'de koronavirüs tedavisi alan doktorların ten rengi değişti!

Wuhan'daki iki Çinli doktorun cildi, ciddi koronavirüs enfeksiyonlarından kaynaklanan karaciğer hasarından sonra önemli ölçüde daha koyu bir renge büründü. Çin'deki uzmanlar, Doktorlar Yi Fan ve Hu Weifeng'in iki aylık tedaviden sonra koronavirüsü yendiklerini ancak her ikisinde de cilt pigmentasyonunda değişiklik meydana geldiğini belirtti

Koronavirüs
HABERTURK.COM

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde, koronavirüse yakalanan Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in iki aylık tedavinin ardından renklerinde değişiklik meydana geldi. 

İngiliz gazete The Sun'da yer alan habere göre, Wuhan'daki iki Çinli doktorun cildi, ciddi koronavirüs enfeksiyonlarından kaynaklanan karaciğer hasarından sonra önemli ölçüde daha koyu bir renge büründü. 

CİLT PİGMENTASYONUNDA DEĞİŞİKLİK MEYDANA GELDİ 

Çin'deki uzmanlar, Doktorlar Yi Fan ve Hu Weifeng'in iki aylık tedaviden sonra koronavirüsü yendiklerini ancak her ikisinde de cilt pigmentasyonunda değişiklik meydana geldiğini belirtti.

Kardiyolog Dr. Fan ile Ürolog Dr. Weifeng, Wuhan'da hastaları tedavi etmeye çalışırken koronavirüse yakalandı. 18 Ocak'ta Covid-19 teşhisi konuldu. Her iki doktor da Wuhan Akciğer Hastanesinde yoğun bir tedavi gördüler. 

Dr. Hu Weifeng ve Dr. Yi Fan  

"SIK SIK KABUS GÖRDÜM"

CCTV'ye koyulaşan cilt rengi hakkında bilgi veren Dr. Yi, "Bilincim yerine geldiğinde ve durumum hakkında bilgi edindikten sonra korkmuş hissettim. Sık sık kabus gördüm" dedi. 

Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Song Jianxin, Dr. Fan ve Dr. Weifeng'in organlarının hayatta kalmak için savaşırken hasar gördüğünü söyledi.

CİLDİN NORMALE DÖNMESİ BEKLENİYOR

Dr. Jianxin, Karaciğerlerde depolanması gereken demirin, organlar düzgün çalışmadığı için kan damarlarına dolduğunu vurgulayarak, bu yükselen seviyelerin cilt tonunu değiştirebileceğini ve yüz pigmentasyonunu artırabileceğini dile getirdi. 

Bununla birlikte, Ürolog Dr. Hu Weifeng''i tedavi eden doktorlardan biri olan Dr. Li Shusheng ise ilk teşhisin ardından kullandıkları ilaç nedeniyle her iki doktorun da cildinin daha koyu hale geldiğine inandığını söyledi. Ancak hastanede hangi ilaçların verildiği açıklanmadı.

Dr. Li Shusheng, her iki doktorun cilt tonunun yavaş yavaş normale dönmesini beklediğini söyledi.

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