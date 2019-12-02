Çin'de 'yüzünü göstermeyene' yeni cep hattı açılmayacak

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Siber güvenlik konusunda son dönemde kontrolleri artıran Çin'de telekom operatörlerine yeni bir zorunluluk daha geldi.

Dünden itibaren Çinli telekom firmaları, yeni hat alan müşterilerinden yüz taraması toplamaya başladı.

Pekin yönetimi Eylül ayında başlattığı uygulamayla, internet üzerinden kayıt gerektiren sitelerde kullanıcılara gerçek isimlerini kullanma zorunluluğu getirmişti.

Dün getirilen düzenlemeyle birlikte telekom operatörleri bundan böyle yapay zeka ve diğer teknolojileri kullanarak kullanıcılarının kimliklerini belirlemeye başladı.

Bazı Çinli kullanıcılar uygulamaya destek verirken kimileri toplanan biometrik verilerin çalınması ya da satılması ihtimalinden rahatsız olduklarını belirtiyor.