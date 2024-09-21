Çin'deki hayvanat bahçesi itiraf etti! Pandaların boyanan köpekler olduğu ortaya çıktı

Çin'deki bir hayvanat bahçesi, yıllardır hayvanat bahçesinde bulunan iki "sözde" pandanın aslında boyanmış köpekler olduğunu itiraf etti.

Ülkenin sevilen hayvanına benzeyecek şekilde boyanmış tüylü Chow Chow köpekleri, güney Guangdong eyaletindeki hayvanat bahçesini ziyaret eden bir ziyaretçinin çektiği videoda görüldü.

Pazartesi günü Çin'in TikTok versiyonu olan Douyin'de yayınlanan video viral oldu, 1 milyonu aşkın kişi tarafından paylaşıldı.

Hayvanat bahçesinin müdürü, köpeklerin hayvanat bahçesinde çok ziyaretçi topladığını belirterek, "Adımızdan da anlaşılacağı gibi, biz 'Tuhaf Hayvanlar ve Sevimli Evcil Hayvanlar Cenneti'yiz. Bunlar, (pandalar olarak) boyanan Chow Chow köpekleri, çünkü bu bizim uzmanlık alanlarımızın bir parçası." dedi.