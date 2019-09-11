Çin Maliye Bakanlığı Çin'in ABD'den ithal 16 ürünü ek gümrük vergilerinden muaf tutacağını açıkladı. Gümrük vergisinden muaf tutulacak ürünler arasında peynir altı suyu ve balık unu ve bazı motor yağları dahil olmak üzere 16 farklı ABD ürünü yer alıyor. Muafiyet 17 Eylül'de yürürlüğe girecek ve 16 Eylül 2020'ye kadar bir yıl süreyle geçerli olacak.

Bakanlık, internet sitesinde yayınlanan gümrük vergisinden muaf tutulacak ürünlerin listesinde yer alan ürünlerin, "ABD Section 301 önlemlerine karşı önlem olarak" Çin'in ABD mallarına getirdiği ilave gümrük vergilerine tabi olmayacağını belirtti.



