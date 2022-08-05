Çin'den Pelosi'ye yaptırım misillemesi 0:00 / 0:00

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Çin Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Nancy Pelosi'nin kışkırtıcı davranışlarına devam ettiğini ve kendisi ve yakın çevresine yaptırım uygulanacağını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çin'in ciddi endişelerine ve muhalefetine rağmen,

Pelosi, Tayvan'ı ziyaret etmekte ısrar etti, ciddi şekilde Çin'in içişlerine müdahale etti.

Pelosi'nin davranışları Çin'in egemenliğini baltalıyor, tek Çin politikasının ayaklar altına alıyor ve

Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarını tehdit ediyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada yaptırımın içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

PELOSİ'NİN TARTIŞMALI ZİYARETİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya turu kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep olmuştu. Pelosi, Tayvan ziyaretini resmi programa dahil etmese de uçağı 2 Ağustos Salı günü Taiepi'ye iniş gerçekleştirmişti.

Pelosi ziyareti sonrası Tayvan'a destek mesajı verdi ve kaleme aldığı makalede "Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) hızlanan saldırganlığı karşısında, kongre heyetimizin ziyareti, ABD'nin demokratik ortağı olan Tayvan'ın kendisini ve özgürlüğünü savunurken yanında durduğunun açık bir ifadesi olarak görülmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.