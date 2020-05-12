Reuters

ÇinABD'den ithal 70 ürüne yönelik yeni gümrük vergisi muafiyetleri açıkladı. Çin bu misilleme gümrük vergilerini ticaret savaşının tırmandığı sırada devreye almıştı.

Çin Maliye bakanlığı yaptığı açıklamada, yeni muafiyetlerin 19 Mayıs'ta yürürlüğe gireceğini ve 18 Mayıs 2021'de sona

ereceğini söyledi. Bugün açıklanan listeye göre nadir toprak metalleri, altın cevherleri, gümüş cevherleri ve konsantreleri içeren ürünler gümrük vergilerinden muaf tutulacak.

Bakanlık, ürünlerin ithalat değerini açıklamadı. Pekin, Şubat ayında şirketlerin başvurularına dayanarak soya fasulyesi

ve domuz eti gibi temel ürünler dahil olmak üzere ABD'den ithal 696 ürüne muafiyet vereceğini söylemişti.