Çin'den duygusal yapay zeka hamlesi: İnsan gibi konuşan AI’ler denetim altına alınıyor!

Yapay zeka teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler, son yıllarda dünya genelinde hem büyük heyecan hem de yoğun tartışmalara yol açtı. Sağlık, eğitim ve eğlenceden günlük yaşama kadar birçok alanda hayatı kolaylaştıran robotlar ve sanal asistanlar bir yandan övgü toplarken, diğer yandan gizlilik ihlalleri, bağımlılık riski, psikolojik etkiler ve etik sorunlar ciddi endişe kaynağı oldu. ABD'de ChatGPT gibi modellerin milyarlarca kullanıcıya ulaşması, Avrupa Birliği'nin kapsamlı AI Yasası gibi düzenlemeleri tetikledi ve küresel bir regülasyon yarışı başlattı. Bu tartışmaların gölgesinde Çin, insan benzeri duygusal etkileşim sunan AI'lere yönelik yeni taslak kurallarla devreye girerek teknolojinin güvenli ve sorumlu kullanımını merkeze alıyor.

KURALLARIN KAPSAMI GENİŞ

Cumartesi günü kamuoyu görüşüne sunulan taslak yönetmelik, insan kişilik özelliklerini, düşünce yapısını ve iletişim tarzını taklit eden yapay zeka ürün ve hizmetlerini hedef alıyor. Metin, görüntü, ses, video gibi araçlarla kullanıcılarla duygusal etkileşim kuran tüm AI'ler, Çin'de halka sunuldukları takdirde bu kurallara tabi olacak.