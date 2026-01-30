Habertürk
        Çin'den İngiltere'ye tek taraflı vize muafiyeti | Dış Haberler

        Çin'den İngiltere'ye tek taraflı vize muafiyeti

        Çin'in Kovid-19 salgınının ardından ülkeye yurt dışından seyahatleri artırmak üzere 2023'te başlattığı tek taraflı vize muafiyeti programına İngiltere'yi de dahil edeceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 06:47 Güncelleme: 30.01.2026 - 06:53
        Çin'den İngiltere'ye tek taraflı vize muafiyeti
        İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Keir Starmer'ın Çin ziyaretinde taraflar arasında vize muafiyeti anlaşmasına varıldığı belirtildi. AA'nın haberine göre İngiliz vatandaşları Çin'e 30 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebilecek.

        Başbakan Starmer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İngiliz şirketlerinin dünyanın en önemli ekonomik güç merkezlerinden Çin'deki var olabilmenin yollarını aradığını, kısa dönemli seyahatler için vize muafiyeti sağlayan bu düzenlemenin onların işlerini ülke dışına genişletirken içerde büyümeyi ve istihdamı güçlendirmeleri sağlayacağını vurguladı.

        Kovid-19 salgınıyla kesilen yurt dışından seyahatleri ve turizmi canlandırmak amaçlayan Çin, farklı ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak seyahatleri teşvik edici adımlar atmıştı.

        Pekin yönetimi, Aralık 2023'te 6 ülkeyle başlayan ve 15 günle sınırlanan vize muafiyeti programının süresini 30 güne yükseltilirken programa dahil edilen ülkelerin sayısını 47'ye çıkarmış, 55 ülkenin vatandaşlarına da 10 güne kadar vizesiz geçiş imkanı sağlanmıştı. Çin'in 29 ülke ile de karşılıklı vize muafiyeti düzenlemeleri bulunuyor.

        STARMER Şİ'YE ARSENAL-MANCHESTER UNITED MAÇININ TOPUNU HEDİYE ETTİ

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Çin'i ziyaretinde futbola meraklı olduğu bilinen Devlet Başkanı Şi Cinping'e, geçen hafta sonu Arsenal ile Manchester United arasında oynanan futbol maçının topunu hatıra olarak verdi.

        İngiliz basınındaki haberlere göre, bir Arsenal taraftarı olan Başbakan Starmer, futbola ilgisi bilinen Çin liderine, takımın Londra'da Emirates Stadyumu'nda Manchester United'ı ağırladığı 25 Ocak'ta oynanan Premier Lig maçının topunu hediye etti.

        Futbol topunun hediye edilmesi, 8 yıl aradan sonra ilk kez Çin'e İngiltere'den Başbakan düzeyinde ilk ziyareti yapan Starmer'ın iki ülke ilişkilerinde gerilimli bir dönemin ardından yeniden yakınlık kurma çabasının işareti olarak yorumlandı.

        Çin-İngiltere ilişkilerinde yakınlaşmanın hakim olduğu 2010'lı yılların başındaki Muhafakar Parti iktidarında Şi'nin Londra ziyareti sırasında Başbakan David Cameron, onu Manchester United takımını antrenman sahasına götürmüş, o yıllarda takımın golcüsü olan Arjantinli futbolcu Sergio Aguero ile bir araya gelerek birlikte fotoğraf çektirmişlerdi.

        FUTBOL DİPLOMASİSİ

        Çocukluğundan beri futbola tutkusu olduğu bilinen Şi, yurt dışı ziyaretlerinde sık sık bu sporla bağlantılı jestlerle karşılaşıyor.

        Çin liderine, Arjantin'i ziyaretinde Diego Armando Maradona ve Lionel Messi'nin giydiği 10 numaralı Arjantin Milli Takımı forması hediye edilmişti.

        Almanya ziyaretinde dönemin Başbakanı Angela Merkel ile iki ülke milli takımları arasında oynanan dostluk maçını birlikte izlemişlerdi.

        İNGİLTERE BAŞBAKANI, 8 YIL ARADAN SONRA ÇİN'İ ZİYARET EDİYOR

        İngiltere Başbakanı Starmer, 8 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk İngiltere Başbakanı oldu.

        Üç günlük ziyaret için 28 Ocak'ta Pekin'e gelen Starmer, Pekin ve Şanghay şehirlerinde temaslarda bulunacak.

        En son eski İngiltere Başbakanı Theresa May, 2018'de ülkeyi ziyaret etmişti.

