Çin'den İngiltere'ye tek taraflı vize muafiyeti

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Keir Starmer'ın Çin ziyaretinde taraflar arasında vize muafiyeti anlaşmasına varıldığı belirtildi. AA'nın haberine göre İngiliz vatandaşları Çin'e 30 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebilecek.

Başbakan Starmer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İngiliz şirketlerinin dünyanın en önemli ekonomik güç merkezlerinden Çin'deki var olabilmenin yollarını aradığını, kısa dönemli seyahatler için vize muafiyeti sağlayan bu düzenlemenin onların işlerini ülke dışına genişletirken içerde büyümeyi ve istihdamı güçlendirmeleri sağlayacağını vurguladı.

Kovid-19 salgınıyla kesilen yurt dışından seyahatleri ve turizmi canlandırmak amaçlayan Çin, farklı ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak seyahatleri teşvik edici adımlar atmıştı.

REKLAM

Pekin yönetimi, Aralık 2023'te 6 ülkeyle başlayan ve 15 günle sınırlanan vize muafiyeti programının süresini 30 güne yükseltilirken programa dahil edilen ülkelerin sayısını 47'ye çıkarmış, 55 ülkenin vatandaşlarına da 10 güne kadar vizesiz geçiş imkanı sağlanmıştı. Çin'in 29 ülke ile de karşılıklı vize muafiyeti düzenlemeleri bulunuyor.

STARMER Şİ'YE ARSENAL-MANCHESTER UNITED MAÇININ TOPUNU HEDİYE ETTİ İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Çin'i ziyaretinde futbola meraklı olduğu bilinen Devlet Başkanı Şi Cinping'e, geçen hafta sonu Arsenal ile Manchester United arasında oynanan futbol maçının topunu hatıra olarak verdi. İngiliz basınındaki haberlere göre, bir Arsenal taraftarı olan Başbakan Starmer, futbola ilgisi bilinen Çin liderine, takımın Londra'da Emirates Stadyumu'nda Manchester United'ı ağırladığı 25 Ocak'ta oynanan Premier Lig maçının topunu hediye etti. Futbol topunun hediye edilmesi, 8 yıl aradan sonra ilk kez Çin'e İngiltere'den Başbakan düzeyinde ilk ziyareti yapan Starmer'ın iki ülke ilişkilerinde gerilimli bir dönemin ardından yeniden yakınlık kurma çabasının işareti olarak yorumlandı. Çin-İngiltere ilişkilerinde yakınlaşmanın hakim olduğu 2010'lı yılların başındaki Muhafakar Parti iktidarında Şi'nin Londra ziyareti sırasında Başbakan David Cameron, onu Manchester United takımını antrenman sahasına götürmüş, o yıllarda takımın golcüsü olan Arjantinli futbolcu Sergio Aguero ile bir araya gelerek birlikte fotoğraf çektirmişlerdi. FUTBOL DİPLOMASİSİ Çocukluğundan beri futbola tutkusu olduğu bilinen Şi, yurt dışı ziyaretlerinde sık sık bu sporla bağlantılı jestlerle karşılaşıyor.