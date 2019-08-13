

Çin'e kiraz ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasıyla temmuzda ihracatına başlanan Türk kirazının Uzakdoğu'daki ikinci adresi Güney kore oldu. Tekfen Tarım bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyve, Çin’in ardından Güney Kore’ye kiraz ihraç etti.

TÖRENLE YOLA ÇIKTI

Koreli yetkililer tarafından Alanar Alaşehir tesislerinde incelenen kirazlar, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü metin Öztürk ve bakanlık temsilcilerinin katıldığı törenle Seul’e doğru yola çıktı. Koreli yetkililer tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, Güney Kore’ye sürdürülebilir ihracatın da yolunun açıldığı kaydedildi.

'LEZZET YILDIZI ALDIK'

Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, “Yetiştirdiğimiz kirazlar bu yıl, International Taste Institute tarafından, uluslararası lezzet yıldızı ile ödüllendirilmişti. Hemen ardından girilemez denilen Çin pazarına girdik. Şimdi bir ilki daha başararak Türk kirazını tarihte ilk kez Güney Kore pazarına soktuk” dedi.