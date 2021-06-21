Çin'den İran'a tebrik mesajı 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye tebriklerini iletti ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa dikkat çekti.

Çin’in resmi haber ajansı olan Xinhua'nın bildirdiğine göre, bu yıl Çin ile İran arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü.

Reuters, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran ile ikili ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiğini dile getirerek karşılıklı iş birliği vurgusunun yapıldığını aktardı.

Halihazırda Çin’in İran ile yakın enerji ve ticari bağları bulunuyor. Öte yandan Çin’in İran’ın bölgesel rakibi Suudi Arabistan ile de iyi ilişkiler geliştiriyor.

Bu nedenle iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkiler ve güven inşasında temel açmazlar bulunuyor.

2015 yıllında imzalanan ve 2018 yılında eski ABD Başkan Donald Trump döneminde terk edilen İran nükleer anlaşmasını tekrar canlandırılmasını amaçlayan görüşmeler kapsamında, dünya güçlerinin yer aldığı müzakerelerde Çin de bulunuyor.