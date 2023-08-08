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        Haberler Döviz Çin'in döviz rezervleri 3.2 trilyon doları aştı - Döviz Haberleri

        Çin'in döviz rezervleri 3.2 trilyon doları aştı

        Çin'in döviz rezerv varlıklarının temmuz sonunda 3,2 trilyon doları aştığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 09:07
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        Çin'in döviz rezervleri 3.2 trilyon doları aştı
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        Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'nden yapılan açıklamada, haziranda 3,193 trilyon dolar olan döviz rezervlerinin temmuzda 3,204 trilyon dolara ulaştığı belirtildi.

        Açıklamada, artışın, döviz takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimden kaynaklandığı, küresel makroekonomik verilerin ve büyük ekonomilerin para politikası tercihleri ile beklentilerinin etkisiyle temmuzda ABD doları endeksinde düşüş, küresel mali varlıkların değerinde ise artış görüldüğü kaydedildi.

        Çin ekonomisinin direncinin ve kalkınma potansiyelinin yüksek olduğu, uzun dönemli pozitif temellerin değişmediği vurgulanan açıklamada, döviz rezervlerinin genel istikrarını korumasının beklendiğine dikkat çekildi.

        Çin'in döviz rezervleri 2022 yılı sonunda 3,12 trilyon dolara ulaşmıştı.

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