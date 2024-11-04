Çin'in taykonot ekibi Dünya'ya döndü

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Yı Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu'yu taşıyan Şıncou-18 uzay kapsülü, Gobi Çölü'ndeki Dongfıng sahasına indi.

AA'nın haberine göre; Dünya yörüngesinde 192 gün geçiren taykonotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Daha önce Şıncou-13 görevine katılan ekibin komutanı Yı Guangfu, iki uzay görevinde yörüngede toplam 374 gün geçirerek uzayda en fazla kalan taykonot oldu.

Şıncou-18 uzay mekiğiyle, 25 Nisan'da uzaya gönderilen ekip, Tiengong Uzay İstasyonu'na gönderilen yedinci taykonot grubu olmuştu.

Ekip, Şıncou-19 mekiği ile 30 Ekim'de istasyona gönderilen taykonotlar Cay Şücı, Song Lingdong ve Vang Haozı'nın oluşturduğu yeni taykonot ekibi ile devir teslim yapmıştı. REKLAM ÇİN'İN UZAY İSTASYONU "TİENGONG" Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu. Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.