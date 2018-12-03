Ticaret savaşındaki ateşkesin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile G20 temaslarından olumlu sonuç alan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Çin, ABD'den gelen otomobiller üzerindeki vergiyi düşürmeyi kabul etti" dedi. Trump'ın açıklaması görüşmeden bir gün sonra geldi.

Hafta sonu Arjantin'de gerçekleşen G20 zirvesinde görüşen Donald Trump ve Şi Cinping görüşmesinden 90 gün süreyle yeni gümrük vergisi artışına gidilmemesi, var olan vergilerin sürmesi fakat gerilimi azaltacak görüşmelerin derinleştirilmesi konusunda uzlaşma sağlandı.

İKİ BUÇUK SAATLİK YEMEK

Buenos Aires'te yapılan G20 zirvesi sırasında Şi ile iki buçuk saat süren bir akşam yemeğinden sonra Trump, 1 Ocak'tan itibaren 200 milyar dolarlık Çin ürününden alınan vergiyi yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarma kararını ertelemeye razı oldu. Çin de karşılık olarak, alımını durdurduğu bazı ABD tarım ve enerji mallarında yeniden alıma başlamayı kabul etti. İki ülke, Çin'in teknoloji transferi, fikri mülkiyetin korunması, tarife dışı engeller, siber müdahaleler ve hırsızlık,

hizmetler ve tarım alanları gibi konularda Çin'in uyguladığı politikalarda "yapısal değişiklikler" yapılması için 90 gün

boyunca müzakereler yapacaklar. ABD araçlarından daha düşük vergi alınması, ABD'de ürettikleri lüks segment araçları Çin'e ihraç eden Ford Motor Co , BMW gibi imalatçıları destekleyecek. Çin ithal otomobillerdeki gümrük vergilerini bu yıl yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürürken, sadece ABD ürünü otomobillere cezalandırıcı bir artışla yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarmıştı. ABD halen Çin malı araçlardan yüzde 27.5 oranında vergi alıyor.





BEYAZ SARAY'IN VE PEKİN'İN AÇIKLAMALARI FARKLI

Öte yandan Trump ile Şi görüşmesinde alınan kararların Çin versiyonunun, Beyaz Saray'ın açıklamasından farklı olduğu ileri sürüldü. CNBC'nin haberine göre, Çin basınında tarafların tüm gümrük vergilerini azaltmak , ortadan kaldırmak için çalışacakları yazıldı ancak Beyaz Saray'ın açıklamasında böyle bir ifade bulunmuyor.

DOLAR GERİLEDİ

Asya borsaları ABD ile Çinli liderlerin iki ülke arasındaki ticaret geriliminin tırmanmasını önleyecek bir mutabakata varmalarının ardından sert yükseldi. Çin ile ticaret ilişkileri güçlü ülkelerin para birimleri de değer kazandı. Avustralya doları dört ayın zirvesini görürken, dolar yuan karşısında bir ayın en düşük seviyesini gördü. S&P 500 Endeks vadelileri yüzde 1.5'in üzerinde yükseldi. ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi tekrar yüzde 3 seviyesinin üzerine tırmandı. Dolar, önemli piyasa paralarının çoğu karşısında geriledi.

ATEŞKES PETROLÜ YÜKSELTTİ

ABD ve Çin'in aralarındaki ticaret savaşında ateşkese varması uluslararası piyasalarda petrolün fiyatını yükseltti. Yükselişte Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) bu hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapacağı toplantı öncesinde Rusya ve Umman'dan gelen üretimi kısmaya destek mesajları da etkili oldu. Brent petrolün varil fiyatı 2.93 dolar artışla 62.39 dolar/varil seviyesine çıktı. Batı Teksas petrolü 2.71 dolar artışla 53.64 dolar/varile yükseldi.

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