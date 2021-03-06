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Çin Satıcı filmi oyuncuları kimler? Çin Satıcı filmi konusu nedir?

Çin Satıcı filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. 2017 çıkışlı Çin yapımı filmin başrolünde Mike Tyson yer alıyor. İşte Çin Satıcı filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

Çin Satıcı filmi oyuncuları kimler? Çin Satıcı filmi konusu nedir?

Çin Satıcı filmi oyuncuları kimler? Çin Satıcı filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki film izleyicisini de heyecanlı dakikalar yaşatacak. İşte Çin Satıcı film ile ilgili merak edilenler...

ÇİN SATICI FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Dong-xue Li, Mike Tyson ve Steven Seagal

ÇİN SATICI FİLMİN KONUSU NEDİR?

Dünyanın en kalabalık ülkesi olarak bilinen Çin, mobil iletişim çağının hemen başında muazzam bir iç savaşın eşiğinden döner. Ülkenin mobil iletişim ihalesi için başvuran şirketlerin temsilcileri birer birer kaçırılıp, altyapıyı kuracak olan Amerikalı ortaklar da işin içine dahil olunca hem global hem de domestik ölçekte savaşın eşiğine gelinir.

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