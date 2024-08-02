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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Çin, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Çin, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altıncı günün sonunda 11 altın, 7 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 00:50 Güncelleme: 02.08.2024 - 00:50
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        Çin liderliğini sürdürdü!
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        Çin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altıncı günün sonunda 11 altın, 7 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak ülkeler sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

        Paris'te gerçekleştirilen oyunların altıncı gününde 2 altın ve 3 bronz madalya kazanan Çin, ilk basamaktaki yerini korudu.

        ABD ise günün en büyük atılımını yapan ülke oldu. Dün 5 altın, 13 gümüş, 12 bronz madalyayla yedinci sırada bulunan ABD, bugün kazandığı 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronzla ülkeler sıralamasında ikinciliğe yükseldi.

        ABD toplam madalya sayısını da 37'ye yükselterek, en fazla madalya kazanan ülke konumunu korudu.

        Ev sahibi Fransa günü 1 gümüş madalyayla tamamladı. 8 altın, 11 gümüş, 8 de bronz madalya kazanan Fransa üçüncü sırada.

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        Kazandığı 18 madalyanın 11'ini yüzme branşında elde eden Avustralya, 8 altın, 6 gümüş, 4 bronzla dördüncü sırada.

        Oyunların dördüncü gününü lider tamamlayan Japonya ise, 2 günde 4 basamak birden gerileyerek beşinci sırada kendisine yer buldu.

        TÜRKİYE LİSTEDE 35. SIRADA

        Oyunlarda altı gün sonunda 50 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Yunanistan, İsrail, Kosova, Meksika ve Ukrayna'yla birlikte 35. sırada bulunuyor.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

        Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
        Çin 11 7 6 24
        ABD 9 15 13 37
        Fransa 8 11 8 27
        Avustralya 8 6 4 18
        Japonya 8 3 5 16
        Büyük Britanya 6 7 7 20
        Güney Kore 6 3 3 12
        İtalya 5 7 4 16
        Kanada 3 2 3 8
        Almanya 2 2 2 6
        Hollanda 2 2 2 6
        Yeni Zelanda 2 2 1 5
        Romanya 2 1 1 4
        Hong Kong 2 2 4
        Azerbaycan 2 2
        Macaristan 1 2 1 4
        Gürcistan 1 2 3
        Güney Afrika 1 1 2 4
        İsveç 1 1 2 4
        Belçika 1 2 3
        İrlanda 1 2 3
        Kazakistan 1 2 3
        Hırvatistan 1 1 2
        Guatemala 1 1 2
        Özbekistan 1 1 2
        Arjantin 1 1
        Ekvador 1 1
        Slovenya 1 1
        Sırbistan 1 1
        Brezilya 3 3 6
        Kuzey Kore 2 2
        İspanya 1 3 4
        Polonya 1 2 3
        İsviçre 1 2 3
        Yunanistan 1 1 2
        İsrail 1 1 2
        Kosova 1 1 2
        Meksika 1 1 2
        Türkiye 1 1 2
        Ukrayna 1 1 2
        Fiji 1 1
        Moğolistan 1 1
        Tunus 1 1
        Hindistan 3 3
        Moldova 2 2
        Avusturya 1 1
        Mısır 1 1
        Portekiz 1 1
        Slovakya 1 1
        Tacikistan 1 1
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