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Çin, WTO'da ABD'ye dava açtı

Reuters

Çin, uyguladığı ek gümrük vergileri sebebiyle ABD'ye Dünya Ticaret Örgütü nezdinde dava açtı

gümrük vergisi

Çin Ticaret Bakanlığı, uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD aleyhinde Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde dava açtıklarını açıkladı.

ABD, Çin'den ithal ayakkabı, akıllı saat ve televizyon da dahil olmak üzere 125 milyar dolar değerindeki çeşitli üründen pazar günü itibarıyla %15 ek gümrük vergisi almaya başlamış, Çin de ham ABD petrolü dahil bazı ürünlere yeni gümrük vergileri
getirmişti.

Çin Ticaret Bakanlığı dün yaptığı açıklamada ABD'nin son uyguladığı gümrük vergilerinin iki ülke liderinin Osaka'daki
görüşmede vardıkları uzlaşmayı ihlal ettiğini ve Çin'in WTO kuralları uyarınca yasal haklarını savunacağını belirtti.

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