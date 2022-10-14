Cinayet 17 yıl sonra çözüldü! Tansiyon aletindeki parmak izi! Film gibi...

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği, 2005 ve sonraki yıllara ait faili meçhul olayların aydınlatılmasına ilişkin özel ekip kurdu.

17 YIL ÖNCE 12 BIÇAK DARBESİYLE ÖLMÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre yaklaşık 1 yıl önce çalışmaya başlayan özel ekip, Söke ilçesinde 2005 yılında yalnız yaşadığı evinde 12 bıçak darbesiyle öldürülen ve olay yerinde bulunan tansiyon aletindeki parmak izinin kime ait olduğunun tespit edilemediği ve yeteri kadar delil bulunmadığı için faili belirlenemeyen Rukiye Toyran (85) cinayetinin dosyasını yeniden ele aldı.