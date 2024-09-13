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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinayet davası sonrası adliyede "zılgıt" kavgası! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Cinayet davası sonrası adliyede "zılgıt" kavgası!

        İstanbul'da Anadolu Adalet Sarayı'nda karar bağlanan bir cinayet davası sonrasında olaylar çıktı. Duruşma sonrası sanığın akrabaları zılgıt çeken müşteki yakınlarına saldırdı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 12:01 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:03
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        Cinayet davası sonrası adliyede "zılgıt" kavgası!
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        Anadolu Adalet Sarayı’nda 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Serkan Sülüktekin 25 yıl hapisle cezalandırıldı.

        DHA'nın haberine göre duruşma sonrası sanığın akrabaları duruşma salonunun önünde zılgıt çeken müşteki yakınlarına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        GEÇTİĞİMİZ YIL İŞLENMİŞTİ

        Ataşehir’de 27 Nisan 2023 tarihinde Helin Sülüktekin (31), eşi Serkan Sülüktekin (33) ile tartışma yaşadı. Helin Sülüktekin, akrabaları Mehmet ve Şerife Kalkan’ı çağırdı. Mehmet ve Şerife Kalkan, çocukları Gernas ve Ç. Kalkan ile olay yerine gitti. Serkan Sülüktekin ve Mehmet Kalkan tartıştığı esnada oğlu Ç. Kalkan’nın babasını geri çekmesiyle Serkan Sülüktekin’in elindeki bıçak Gernas Kalkan’a (28) saplandı. Gernas Kalkan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

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        ZILGIT ÇEKTİ KAVGASI

        Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında ‘Kasten Öldürme’ suçuyla yargılanan sanık Serkan Sülüktekin 25 yıl hapisle cezalandırıldı. İddiaya göre, duruşma sonrası mahkeme önünde maktulün yakınları ve sanık yakınları arsında arbede yaşandı. Polis ve güvenlik ekipleri olaya müdahalede bulunarak tarafları ayırdı. Tarafların birbirine saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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