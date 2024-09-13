Cinayet davası sonrası adliyede "zılgıt" kavgası!

Anadolu Adalet Sarayı’nda 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Serkan Sülüktekin 25 yıl hapisle cezalandırıldı.

DHA'nın haberine göre duruşma sonrası sanığın akrabaları duruşma salonunun önünde zılgıt çeken müşteki yakınlarına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GEÇTİĞİMİZ YIL İŞLENMİŞTİ

Ataşehir’de 27 Nisan 2023 tarihinde Helin Sülüktekin (31), eşi Serkan Sülüktekin (33) ile tartışma yaşadı. Helin Sülüktekin, akrabaları Mehmet ve Şerife Kalkan’ı çağırdı. Mehmet ve Şerife Kalkan, çocukları Gernas ve Ç. Kalkan ile olay yerine gitti. Serkan Sülüktekin ve Mehmet Kalkan tartıştığı esnada oğlu Ç. Kalkan’nın babasını geri çekmesiyle Serkan Sülüktekin’in elindeki bıçak Gernas Kalkan’a (28) saplandı. Gernas Kalkan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.