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        Haberler Gündem Güncel Cinayet duruşması öncesi tekmeli yumruklu kavga | Son dakika haberleri

        Cinayet duruşması öncesi tekmeli yumruklu kavga

        Antalya'da bir cinayet davasının ilk duruşması öncesinde, taraflar adliye koridorunda birbirine girdi. Yumruk ve tekmelerin konuştuğu kavgada taraflar gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:58 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:58
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        Adliyede tekmeli yumruklu kavga
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        Antalya Adliyesi'nde akrabalar arasında başlayan husumet nedeniyle işlenen cinayetin Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşma öncesinde, taraflar arasında arbede çıktı.

        Duruşmaya katılmak için gelen, aynı zamanda akraba olan taraflar arasında, adliye koridorunda başlayan tartışma aile büyüklerinin de karışmasıyla tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

        Kavgayı güvenlik güçleri ayırmaya çalışırken, bu kez kadınlar da birbirine girdi. Çevik kuvvetin müdahalesiyle ayrılan taraflar, duruşma öncesi gözaltına alındı.

        Polis ve güvenlik ekipleri, olası olumsuzluklara karşı duruşma sonuna kadar adliye koridorunda bekledi. Polis, kavga ile ilgili inceleme başlattı.

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        #Antalya
        #adliyede
        #kavga
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