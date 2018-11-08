Cansız bedeni taş ve kayaların altında bulunmuştu

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Cinayet kurbanı Fulya'nın evindeki esrarengiz not

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 2 yıl önce Fulya Özdemir'i öldürüp gömdüğü iddiasıyla tutuklanan Atilla Makta'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ifade veren tanıklardan biri, kaybolduğu gün Fulya Özdemir'in evine gittiklerini ve burada, 'Hiç yapmak istemediğim bir işin başrolündeyim' yazılı not bulduklarını söyledi. Baba Eyvaz Özdemir ise, notu İsviçre'deki evine götürdüğünü ve bir daha ki duruşmaya getireceğini aktardı.

08.11.2018 - 16:25 | Güncelleme: DHA

İsviçre'de ailesiyle yaşarken 3 yıl önce Kaş'a yerleşen Fulya Özdemir'i 15 Ekim 2016'da öldürüp, cesedini taş ve kayaların altına gömdüğü iddia edilen Atilla Makta'nın yargılanmasına devam edildi. DHA'nın haberine göre, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle yargılanan Atilla Makta, tutuklu bulunduğu Kırklareli Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Fulya Özdemir'in babası Eyvaz Özdemir, bazı tanıklar ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

'SEN KARIŞMA, BAŞINA İŞ GELMESİN'

Duruşmada ifade veren tanık N.A., Fulya Özdemir ile komşu olduklarını ve sık sık görüştüklerini söyledi. N.A., sanık Atilla Makta'nın Y.Ç.'nin otelinde çalıştığını bildiğini söyledi. N.A., Fulya Özdemir'in, Y.Ç.'nin baktığı köpeklerden birini sahiplendiğini, bu sırada da Atilla Makta ile tanıştıklarını aktardı. Fulya Özdemir'in kendisine sanık ile görüştüklerini, birbirlerinin evine gelip gittiklerini söylediğini kaydeden N.A., ancak ikili arasında sevgili düzeyinde bir ilişki olup olmadığını bilmediğini belirtti. Fulya Özdemir'in ölmeden 10 gün önce sanığın kaçak olduğunu ve ihbar edeceğini söylediğini anlatan N.A., kendisinin de, 'Sen karışma, başına iş gelmesin' dediğini söyledi. Fulya Özdemir'in kaybolduğu gün saat 17.00'ye kadar yanında olduğunu belirten N.A., beyaz eşya servisinden aramaları üzerine evine gittiğini, bir daha kendisini görmediğini ifade etti.

'ANNESİNE HABER VERDİM'

SEGBİS vasıtasıyla ifade veren tanık Y.Ç., oteline gelen Fulya Özdemir'in üstsüz güneşlendiğini iddia ederek, çalışan personelin bundan etkilenmemesi için tesislerine girmesine yasak getirdiğini söyledi. Atilla Makta'nın yanında çalıştığını ve köpeklerine baktığını aktaran Y.Ç., Fulya ile sanığın arkadaş olduklarını duyduğunu, ancak ayrıntısını bilmediğini kaydetti. Y.Ç., Atilla Makta'nın kaçak olduğunu ve Fulya Özdemir'in sanığı ihbar edeceğini söylediğini bilmediğini anlattı. Fulya Özdemir kaybolduğunda polise gittiğini ve annesine haber verdiğini de belirten Y.Ç., annesinin ise, "Kızım bir iki hafta takılır gelir, ilaçlarını yanına almış mı?" dediğini söyledi.

FULYA'NIN EVİNDEN NOT ÇIKTI

Duruşmada, avukatlardan birinin talebi üzerine salon dışında bekleyen M.T. de tanık olarak dinlendi. İkilinin arkadaşı olduğunu, Atilla'nın, Fulya'nın evinde kaldığını anlatan M.T., "Fulya kaybolduğunda Atilla'nın kaldığı lojmana gittik, bir iz aradık, ancak hiçbir şey bulamadık. Yine Fulya'nın evine gittiğimizde, 'Hiç yapmak istemediğim bir işin başrolündeyim' şeklinde bir not kağıdı bulduk. Not kağıdını babası aldı" dedi.

NOT KAĞIDI İSVİÇRE'DE

Bunun üzerine salonda hazır bulunan baba Eyvaz Özdemir, not kağıdının İsviçre'deki evinde olduğunu belirterek, sonraki celsede mahkeme heyetine sunabileceğini aktardı.

Tanık ifadelerinin ardından mahkeme heyeti Atilla Makta'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

 

 

 

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