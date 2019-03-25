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İzmir'in Karşıyaka ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde, geçen yıl, Karşıyaka Belediyesi bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Mert Demircioğlu ve Halil Evin, birlikte kafeye gitti. Evin, burada bulunan arkadaşı Muhammet Atmaca ile karşılaştı. Evin, iddiaya göre, Atmaca'ya uyuşturucu sattığı imasında bulundu. Bunun üzerine çıkan tartışmada, Atmaca, belinden çıkardığı tabancasını ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlar, Demircioğlu ile Evin'e isabet etti.
'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' DAVA AÇILDI
DHA'da yer alan habere göre hastaneye kaldırılan arkadaşlardan Demircioğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Muhammet Atmaca, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hakkında 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız tabanca taşımak' suçlarından dava açıldı.
Muhammet Atmaca'nın silahından çıkan kurşunla ölen Mert Demircioğlu.
KEŞİF YAPILMADIĞI İÇİN KARAR BOZULDU
İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Muhammet Atmaca, 'kasten öldürme' suçundan 23 yıl, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 6 yıl ve 'ruhsatsız tabanca taşımak'tan 2 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın, tarafların avukatlarınca temyiz edilmesinin ardından Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4'üncü Ceza Dairesi, olay yerinde keşif yapılmadığı için olayda hayatını kaybeden Demircioğlu'nun bulunduğu noktanın tam olarak belirlenmemesi nedeniyle kararı bozdu.
"BİLEREK ÖLDÜRMEDİM"
İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Muhammet Atmaca ve avukatı katıldı. Duruşmada BAM'ın bozma kararı okunurken, sanık Atmaca, "Olayda yaşamını yitiren kişinin tek suçu, yanlış zamanda, yanlış yerde olmasıydı. Ben bilerek ve isteyerek öldürmedim" diye konuştu. Duruşma savcısı, bozma kararına uyulması ve olay yerinde keşif yapılması yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, savcının talebini kabul ederek, olay yerinde keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.
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