Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinayet şüphelisi sınırda yakalandı! | Son dakika haberleri

        Cinayet şüphelisi sınırda yakalandı!

        Edirne'nin Keşan ilçesinde Metin Budak'ı, minibüste tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen E.S., yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 09:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cinayet şüphelisi sınırda yakalandı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne'nin Keşan ilçesinde Metin Budak’ı (41), evinin önündeki otoparkta park halindeki minibüste tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen E.S. (26), yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken Havsa ilçesinde polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre E.S.’nin polise verdiği ilk ifadede aileler arasında yaşanan husumetten dolayı Budak’ı öldürdüğü söylediği öğrenildi.

        Olay, dün, saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi 1-C Blok önündeki otoparkta meydana geldi. İnşaat ustası evli ve 3 çocuk babası Metin Budak, iş dönüşü 34 YZS 43 plakalı minibüsünü evinin önündeki otoparka park etti. İddiaya göre, bu sırada minibüsün yanına gelen E.S., belinden çıkardığı tabancayla açık olan camdan 6 el ateş etti. Budak, göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, şüpheli koşarak uzaklaştı. Metin Budak, yakınları ve komşuları tarafından özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Budak, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        BİNDİĞİ TAKSİDE YAKALANDI

        Polisin, olayın ardından kaçan E.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı. E.S., Edirne’ye gitmek için bindiği takside Havsa ilçesi girişindeki polis uygulama noktasında yakalanıp, gözaltına alındı. E.S.’nin, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

        SİLAH ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

        E.S., işlemlerinin ardından Keşan’a getirildi. Polis, cinayette kullanılan silahı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir çöp konteynerinde buldu. E.S.’nin polise verdiği ilk ifadede Metin Budak’ı aileleri arasında yaşanan husumetten dolayı öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Ankara'da özel halk otobüsü, üst geçidin ayağına çarptı: 4 ölü, 13 yaralı

        ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
