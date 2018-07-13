İstanbul’da doğalgaz borusuna asılı bulunan ve intihar ettiği sanılırken boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Hatice U.’nun, kocası tarafından takip ettirildiği ortaya çıktı. Koca Osman U.'nun tuttuğu motosikletli kurye genç kadını Yalova’ya kadar takip ettiğini belirterek “Yolda arabasına şapkalı bir erkek aldı. Başörtüsünü çıkarıp peruk takarak dolaştı” dedi. Kuryenin fotoğrafları göndermesinden 4 gün sonra Hatice U. öldürüldü.



Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre 28 Haziran günü polise Güngören Tozkoparan'da evde bir kadının intihar ettiği ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis, evli ve iki çocuk annesi 34 yaşındaki Hatice U.’yu doğalgaz borusunda asılı halde buldu. İfadelerine başvurulan kadının kocası Osman U. ve kardeşi Bilal T. eve geldiklerinde cesedi bulduklarını söyledi.

“BOĞARAK ÖLDÜRDÜM, BORUYA ASTIM”

Olay kayıtlara “intihar” olarak geçti. Ancak olay yerinde incelemelerde bulunan tecrübeli polisler kadının asılma şekli ve pozisyonunu şüpheli gördü. Bu şüphe Adli Tıp Kurumu’ndaki ön otopsi raporuyla da doğrulandı. Hatice U. intihar etmemiş, boğularak öldürülmüştü. Kadının kocası ve kardeşi ifadelerine başvurulmak üzere Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Asayiş Büro Amirliği’nde yapılan sorgulamada Bilal T., ablasını öldürdüğünü itiraf etti. 28 yaşındaki Bilal T., ifadesinde "Ablam, eniştemi spor salonu hocasıyla aldatıyordu. Eniştemde görüntüler vardı. Bana anlattı durumu. Ben de eve giderek ablamla konuştum. Tartışma çıktı. Ellerimle boğarak öldürdüm. Daha sonra da iple doğalgaz borusuna astım” dedi.

EŞİNİ TAKİP ETTİRMİŞ

Bilal T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken sürdürülen soruşturmada şok detaylara ulaşıldı. Gözaltında bulunan koca Osman U.’nun cep telefonunda yapılan incelemede WhatsApp üzerinden ilginç mesajlar fark edildi. Osman U.’ya, eşinin kullandığı arabaya bir erkek bindiği sırada çekilmiş fotoğrafların gönderildiği belirlendi. Kadının gittiği istikameti belirten mesajlar da ileten bu kişinin Osman U. tarafından eşini takip etmesi için para karşılığı tutulan motosiklet kuryesi Y.Y. olduğu tespit edildi.

“BANA ‘NİŞANLANACAĞIM’ DEDİ”

Polisin gözaltına aldığı Y.Y. ifadesinde 22 Haziran günü kendisini arayan Osman U.’nun motosikletle araç takibi yapmasını istediğini belirterek “Neden takip edeceğim’ diye sordum. ‘Nişanlanmayı düşünüyorum. Kendisi benim kız arkadaşım’ diyerek herhangi bir sorun çıkmayacağını söyledi” dedi.

‘BAŞÖRTÜSÜNÜ PERUKLA DEĞİŞTİRDİ’

Bu görüşmeden bir gün sonra Osman U. ile Okmeydanı’nda buluşup anlaştığı bin 100 liranın 500 lirasını aldığını belirten Y.Y. şunları anlattı:

“Bana ‘yarın araç çıkacak konumunu atacağım’ dedi. Bir gün sonra aracın Beyoğlu’ndaki konumunu attı. Kadının kullandığı araba, cipti. Araba hareket edince takip etmeye başladım. O sırada Osman U. arayarak ‘Araç hareket etti’ dedi. Ben de takip ettiğimi söyledim. Kadın tek başınaydı. Zincirlikuyu’da otobüs duraklarında şapkalı bir erkek arabaya bindi. Yalova’ya kadar takip ettim. Feribotta, restoranda anlaştığım gibi kadının fotoğraflarını çekip whatsApp’tan Osman U.’ya attım. Kadın Yalova’da başörtüsünü perukla değiştirerek dolaştı.”

“SONRA EŞİM DEDİ”

Yalova’da bir ara arabayı kaybedince aradığı Osman U.’nun “Takip cihazına bakıp sana söyleyeceğim” demesi üzerine takipten vazgeçtiğini söyleyen Y.Y., “Bir gün sonra Osman U. beni arayıp ‘Hakkını helal et. Sana yalan söyledim. Takip ettiğin benim eşimdi’ dedi. Çok tedirgin oldum. ‘Eşine bir şey yapma sakın’ dedim. Eşi olduğunu bilsem teklifi kabul etmezdim” dedi. ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan işlem yapılan Y.Y. ile koca Osman U. da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.