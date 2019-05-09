Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Kağıthane Sokullu Caddesi üzerinde 19 Şubat akşamı Özkan Sarıkaya, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri 4 kurşun isabet eden Sarıkaya, cinayeti ile ilgili çalışma başlattı.
UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI
Polis önce Sarıkaya’nın profilini ortaya çıkardı. Sarıkaya'nın uyuşturucu kaçakçılığı suçundan sabıkası vardı. Polisin kayıtlarına göre, Sarıkaya, İstanbul’a uyuşturucu getirtmeye çalışırken 3 yıl önce Erzurum’da yakalanıp cezaevine girmişti. Ve bir yıl önce tahliye olmuştu. Tahliye olduktan sonra Bursa’ya gelen Sarıkaya’nın bağlantıları incelenmeye başlandı.
KAMERADAKİ AYRINTI
Sarıkaya’nın önce bir uyuşturucu hesaplaşmasına kurban gittiği düşünüldü. Olay bölgesinde yapılan güvenlik kamera çalışmasında önemli bir ayrıntı elde edildi. Sarıkaya’yı 3 şüpheli takip ediyordu. ve bunlardan birinin kimliği tespit edildi.Bu kişi Hakan E.’ydi.
ŞOK AYRINTILAR
Hakan E.'yi mercek altına alan polis, yanındaki iki kişinin Doğan Y. ile kardeşi Ömürcan Y. olduğunu tespit etti.
Bu kişiler öldürülen Özkan Sarıkaya ile daha önce Erzurum’da aynı mahallede oturuyorlardı. Doğan Y. ile Ömürcan Y.’nin babaları Orhan Yılmaz, 2003 yılında mahallede yapılan bir düğünde çıkan kavgada öldürülmüştü.
GÖZALTINA ALINDILAR
Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, Ömürcan Y. kardeşi Doğan Y., Hakan E., Abdülmütalip D., Sedat D. ve Sertaç D. gözaltına alındı.
16 YILLIK İNTİKAM
Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan soruşturmada, olayın tüm detayları ortaya çıktı. İddialara göre, Orhan Yılmaz 16 yıl önce Erzurum’da yapılan bir düğünde çıkan kavgada öldürüldü. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı. Tutuklananların arasında Özkan Sarıkaya yoktu. Aynı zamanda dosyada ismi bile geçmiyordu. O dönem çocuk olan Ömürcan Y. ile Doğan Y., büyüdüklerinde, babalarının ölümünden Özkan Sarıkaya’yı sorumlu tuttular. Sarıkaya’yı öldürmek için plan yaptılar.
YAKIN ARKADAŞI BİLGİYİ VERDİ
İki kardeş, Özkan Sarıkaya’nın cezaevinden çıktığını Abdülmütalip D.’den duydu. Abdülmütalip D.’de Özkan Sarıkaya’yla uyuşturucu işi yapıyordu, aynı zamanda iki kardeşinde yakın arkadaşıydı. Bir yıl önce Bursa’ya gelen Sarıkaya, olay günü Abdülmütalip D.’nin aracılığı ile İstanbul Kağıthane’ye uyuşturucu almak için geldi. Cinayet planı bu saatten sonra devreye girdi. Abdülmütalip D., iki kardeşe Özkan Sarıkaya’nın gelişini söyledi. Bunun üzerine 2 kardeş , yanlarına arkadaşlarını Hakan E.’yi alarak Sarıkaya’nın gideceği buluşma yerine gittiler. Sözde uyuşturucu satın alacağı kişiyle buluşacağını sanan Sarıkaya, Ömürcan Y.’nin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.
Soruşturmanın ardından 6 şüpheli adliyiye gönderildi.
YORUMLAR