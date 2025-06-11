Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinayetin ayak sesine 1 yıl hapis! | Son dakika haberleri

        Cinayetin ayak sesine 1 yıl hapis!

        Kadın cinayetlerindeki yürek yakan tabloda dikkat çeken bir dava karara bağlandı. Kayseri'de tartıştığı eski sevgilisi Hatice Gül'ü öldüren Mustafa Bozkurt için, cinayetten 6 ay önce yapılan şikayet sonrası açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, katili 'Kadına karşı tehdit', 'Israrlı takip' ve 'Hakaret' suçlarından toplam 1 yıl 3 ay hapis ile para cezasına çarptırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:30 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cinayetin ayak sesine 1 yıl hapis!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'de tartıştığı eski sevgilisi Hatice Gül'ü (43) av tüfeği ile öldüren Mustafa Bozkurt (45), cinayetten 6 ay önce yapılan şikayet sonrası açılan davada 'Kadına karşı tehdit', 'Israrlı takip' ve 'Hakaret' suçlarından toplam 1 yıl 3 ay hapis ile para cezasına çarptırıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl 6 Eylül'de Melikgazi ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Fabrika işçisi, 3 çocuk annesi Hatice Gül ile eski sevgilisi Mustafa Bozkurt arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma vahşete dönüştü.

        Bozkurt, yanındaki av tüfeğiyle Gül'ü vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hatice Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gül'ün cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evinde yakalanan Mustafa Bozkurt, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        REKLAM

        ŞİKAYETÇİ OLMUŞ, UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

        Hatice Gül'ün, 'Tehdit' ve 'Israrlı takip'ten şikayetçi olduğu, Bozkurt hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve kararın da ağustos ayı sonunda bittiği belirtildi. Mustafa Bozkurt'un, Gül ile eskiden aynı iş yerinde çalıştığı, yaklaşık 7 ay önce ayrılıp, başka yerde çalışmaya başladığı belirlendi.

        İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

        Mustafa Bozkurt hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık Bozkurt, Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Nisan'da yargılandığı davada indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        'ISRARLI TAKİP' VE 'TEHDİT' SUÇUNDAN HAKİM KARŞISINDA

        Hatice Gül'ün ölmeden 6 ay önce, geçen yıl 28 Mart'ta Mustafa Bozkurt'un evinin yakınından konum gönderdiği ve ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle yaptığı şikayet sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Israrlı takip', 'Hakaret' ve 'Kadına karşı tehdit' suçlarından yürüttüğü soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında Hatice Gül'ü öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu olan Mustafa Bozkurt, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Hatice Gül'ün evinin olduğu yerden konum atıp, kapısına gelerek ölüm tehdidinde bulunduğu iddialarını reddeden ve önceki ifadelerini tekrar eden sanık Bozkurt, "Ağzımdan kötü bir söz çıkmadı. Hakaret etmedim. Öldürmekle tehdit etmedim" dedi. Mahkeme hakimi, sanık Mustafa Bozkurt'u 'Kadına karşı tehdit' suçundan 9 ay, 'Israrlı takip' suçundan 6 ay olmak üzere toplam 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim ayrıca sanığa 'Hakaret' suçundan adli para cezası verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Trump: İç savaş istemiyorum