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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir rezidansın önünde 30 Mart 2016'da yaralı bulunduğu ihbarını alan 112 Acil Servis ekibi, Hasan Hüseyin Liman'ın (36) cansız bedeniyle karşılaşmış, emlakçı Eren Özen ve kız arkadaşı Ç.Y. gözaltına alınmıştı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Eren Özen, tutuksuz yargılanan Ç.Y., maktul ve sanığın yakınlarıyla taraf avukatları katıldı.
BİR SANIK İFADESİNİ YALANLADI
AA'da yer alan habere göre, duruşmada tanık olarak dinlenen S.A, sanığın kendisini arayarak, "Hasan Hüseyin Liman'ı öldürdüm" dediği yönündeki ifadesini kabul etmeyerek, "Polis ifademi yanlış yazmış. İfademi okumadan imzaladım. Sanık beni aradığında, "Ağabey Hasan Hüseyin Liman öldürülmüş, benim üzerime atıyorlar' demişti. Bu nedenle verdiğim ilk ifademi kabul etmiyorum" dedi.
Eren Özen tarafından öldürülen, Hasan Hüseyin Liman.
SAVCI, "TASARLAYARAK ÖLDÜRME" DEDİ
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıklardan Eren Özen'in "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını, Ç.Y. hakkında ise beraat kararı verilmesini istedi.
"ADRASAN'A GİTME PLANIMIZ VARDI"
Son sözü sorulan sanıklardan Eren Özen, sitenin önüne indiğinde Hasan Hüseyin Liman vurulmuş yüzüstü yatarken gördüğünü iddia ederek, "Ona ateş edenler beni de vurur kokusuyla kaçtım. Olaya karışmak istemedim. Sitenin kamera kayıtları incelenince suçlunun bulunacağını düşündüm. Sitenin kameralarının çalışmadığını bilmiyordum. Kız arkadaşımla olay günü Adrasan'a tatile gitme planımız vardı. Kız arkadaşıma olayla ilgili bir şey söylemedim ve planladığımız tatile gittik" diye konuştu.
MÜEBBET HAPİSE HÜKMEDİLDİ
Sanık Ç.Y. de olayla hiçbir ilgisinin olmadığını savunarak beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Eren Özen'e "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet, kız arkadaşı Ç.Y'ye ise "yardım" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Heyet ayrıca duruşmada tanık olarak dinlenen S.A hakkında ise "yalancı şahitlikten" suç duyurusunda bulunulmasını hükmetti.
"KARDEŞİME DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLDU"
Öldürülen Hasan Hüseyin Liman'ın kardeşi Huriyet Liman, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği karardan memnun olduklarını söyledi. Adaletin yerini bulduğunu dile getiren Liman, "Farklı bir ceza verilseydi üzülürdük. Kardeşimiz geri gelmeyecek ama yine de bizim için az da olsa teselli oldu diyebiliriz. 19 Ocak kardeşimin doğum günüydü. Bu karar bir anlamda kardeşime doğum günü hediyesi oldu" diye konuştu.
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