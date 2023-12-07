Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, hayatını kaybetti
Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, ameliyat olduğu Malatya'da hayatını kaybetti. Dinçer, 50 yaşındaydı
Giriş: 07.12.2023 - 20:09 Güncelleme: 07.12.2023 - 20:09
Çine Belediye Başkanı Dinçer, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde göbek fıtığı rahatsızlığı için ameliyata alındı.
Dinçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Enver Salih Dinçer'e geçtiğimiz yıl 17 Şubat'ta Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde karaciğer nakli yapılmıştı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.