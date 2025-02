'Cinema Ecologica' film seçkisi Akbank Sanat'ta

Akbank Sanat, Hollanda Krallığı’nın katkıları ve Eye Filmmuseum ve SEE NL iş birliğiyle ekosistemlerin kırılganlığına, insan müdahalesinin doğaya etkilerine ve doğanın döngüsüne odaklanan Cinema Ecologica film seçkisini izleyicilerle buluşturuyor.

'I Am the River, the River Is Me'

Sinema aracılığıyla çevreyle kurduğumuz ilişkiye dair yeni perspektifler sunan bu seçkide Eye Filmmuseum’un 2022’de düzenlediği Cinema Ecologica programından beş film ile birlikte Movies That Matter resmi seçkisinde yer alan Hollanda Film Endüstrisi’ni temsil eden SEE NL katkısıyla "I Am the River, the River Is Me" filmi izleyicilerle buluşacak. Adalar, nehirler, ormanlar ve denizler gibi farklı ekosistemleri merkeze alan bu yapımlar, doğayı bir arka plan olarak değil, hikâyenin başkahramanı olarak anlatıyor.

11 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında her Salı akşamı Akbank Sanat binasında gerçekleşecek film gösterimlerine sinemaseverler ücretsiz kayıt olup katılım sağlayabilecek. Kayıt için detaylı bilgi: Cinema Ecologica | Akbank Sanat

REKLAM

PROGRAM

11 Şubat 2025 – Wistful Wilderness (Weemoed en Wildernis)

Hollanda | 2012 | Türkçe altyazılı | Felemenkçe | 88 dk.

Yönetmen: Digna Sinke

Tiengemeten Adası’nın doğaya bırakılma sürecini 13 yıl boyunca belgeleyen bu film, geçicilik ve dönüşüm temalarına odaklanıyor.

18 Şubat 2025 – The Flat Jungle (De Platte Jungle)

Hollanda | 1978 | Türkçe altyazılı | Felemenkçe | 90 dk.

Yönetmen: Johan van der Keuken

Wadden Denizi’nin doğasını ve insan etkisini keşfeden belgesel, kıyı ekosistemlerini ve deniz organizmalarının mücadelelerini gözler önüne seriyor.

25 Şubat 2025 – 5 Walks Trilogy

Hollanda | 2008-2012 | Türkçe altyazılı | Felemenkçe | 56 dk.

Yönetmen: Anna Abrahams

5 Walks, Desert 79° ve 7 Peaks, Anna Abrahams'ın manzaranın kültürel anlamı üzerine odaklanan sinematik bir üçlemesidir.

REKLAM

5 Walks. Hercynia Silva 2008 | 16 dk.

Kuzey Avrupa’nın ilkel ormanlarından geriye kalan son parçaların dehşet ve ihtişamı, avlanma, kaçış ve büyülü yaratıklarla karşılaşmalarla dolu bir geçmişi çağrıştırır. Doğanın kanunlarını bilenler, ormanda dolaşırken harika yerlere tanıklık edeceklerdir. Ancak ormana ait olmayanlar, umutsuzca kaybolurlar.