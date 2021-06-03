Ciner Medya Grubu'na 2 ödül 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'SHOW TV Pazar Sürprizi', Yılın En İyi Magazin Programı ödülüne layık görülürken, bir diğer ödül ise Yılın En İyi Kültür-Sanat Programı dalında Bloomberg TV'de yayınlanan 'Bloomberg HT Life'a verildi.

Ödülleri 'Pazar Sürprizi' adına Magazin Programları Genel Müdürü Reşat Balcıoğlu, 'Bloomberg HT Life' adına ise programın sunucusu Ece Saruhan aldı.

Sahnede duygularını ifade eden Reşat Balcıoğlu, "Bizi bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederiz. Bu başarı ekibin başarısıdır. Bu ödülü ekibim adına alıyorum. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.