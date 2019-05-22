Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için vücudumuzun gerekli olan vitamin ve mineralleri alması gerekiyor. Uzmanlara göre; vitamin ve minerallerin yetersiz alınması bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Çinko da o minerallerden bir tanesi...
ÇİNKONUN FAYDALARI!
Çinko, vücudun kendi kendine üretemediği önemli ve temel bir mineral. Peki, çinkonun faydaları neler? İşte detaylar...
* Çinko, sağlıklı bir bağışıklık sistemin için olmazlardan...
* Uzmanlara göre; çinko eksikliği, erkeklerde testosteron üretimini bozuyor ve kısırlığa yol açıyor. Ayrıca kişinin prostat kanserine yakalanma riskini de artırıyor.
* Çinko eksikliği, kadınlarda yumurtaların düzgün gelişememesine ve kısırlığa neden oluyor.
* Çinko beyin hücrelerini koruyor ve Alzheimer hastalığının gelişimini önlemeye de yardımcı...
* Yüksek antioksidan içeriğiyle vücuttaki ağır metallerin temizlenmesine yardımcı oluyor.
* Yorgunluk ve halsizliğe yol açıyor.
* Araştırmalara göre; saç dökülmesinin ilk sebeplerinden biri de sağlıksız beslenme ve mineral eksikliği. Saç köklerini güçlendiren çok önemli bir mineral olan çinko, her gün düzenli olarak tüketildiğinde saç dökülmesini engelliyor.
* Ciltteki sivilcelenmenin önüne geçiyor.
ÇİNKO HANGİ BESİNLERDE BULUNUYOR?
İnsan vücudu çinkoyu depolayamadığı için ihtiyaç duyulan miktarın düzenli olarak alınması gerekiyor.
İşte çinko içeren besinler: İstiridye, kırmızı et, süt, balık, buğday, ıspanak, kabak, mantar, fasulye ve kaju...
Çinko ihtiyacı, yaş grubu ve cinsiyete göre değişiklik gösteriyor.
Günlük alınması gereken çinko miktarı:
0-6 aylık bebekler için: 2 mg
7-12 aylık bebekler için: 3 mg
1-3 yaş aralığındaki çocuklar için: 3 mg
4-8 yaş aralığındaki çocuklar için: 5 mg
9-13 yaş aralığındaki çocuklar için: 8 mg
14-18 yaş aralığındaki kadınlar için: 9 mg
14-18 yaş aralığındaki erkekler için: 11 mg
19 yaş üzerindeki kadınlar için 8 mg
19 yaş üzerindeki erkekler için 11 mg
Hamilelik döneminde ise 12 mg çinko öneriliyor.
Habertürk'ten Sağlık Editörü Demet Demirkır anlattı.
Video Editörü: Caner Arıpişirici
YORUMLAR