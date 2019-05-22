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Çinkonun faydaları neler? Çinko nelerde bulunur?

HABERTURK.COM

Vücut için gerekli olan vitamin ve minerallerin yetersiz alınması bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Çinko da en önemli minerallerden bir tanesi... Peki, çinko hangi besinlerde bulunuyor? Habertürk'ten Sağlık Editörü Demet Demirkır anlattı

Çinkonun faydaları

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için vücudumuzun gerekli olan vitamin ve mineralleri alması gerekiyor. Uzmanlara göre; vitamin ve minerallerin yetersiz alınması bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Çinko da o minerallerden bir tanesi...

ÇİNKONUN FAYDALARI!

Çinko, vücudun kendi kendine üretemediği önemli ve temel bir mineral. Peki, çinkonun faydaları neler? İşte detaylar... 

* Çinko, sağlıklı bir bağışıklık sistemin için olmazlardan...

* Uzmanlara göre; çinko eksikliği, erkeklerde testosteron üretimini bozuyor ve kısırlığa yol açıyor. Ayrıca kişinin prostat kanserine yakalanma riskini de artırıyor. 

* Çinko eksikliği, kadınlarda yumurtaların düzgün gelişememesine ve kısırlığa neden oluyor. 

* Çinko beyin hücrelerini koruyor ve Alzheimer hastalığının gelişimini önlemeye de yardımcı...

* Yüksek antioksidan içeriğiyle vücuttaki ağır metallerin temizlenmesine yardımcı oluyor.

* Yorgunluk ve halsizliğe yol açıyor. 

* Araştırmalara göre; saç dökülmesinin ilk sebeplerinden biri de sağlıksız beslenme ve mineral eksikliği. Saç köklerini güçlendiren çok önemli bir mineral olan çinko, her gün düzenli olarak tüketildiğinde saç dökülmesini engelliyor.

* Ciltteki sivilcelenmenin önüne geçiyor.

ÇİNKO HANGİ BESİNLERDE BULUNUYOR?

İnsan vücudu çinkoyu depolayamadığı için ihtiyaç duyulan miktarın düzenli olarak alınması gerekiyor.

İşte çinko içeren besinler: İstiridye, kırmızı et, süt, balık, buğday, ıspanak, kabak, mantar, fasulye ve kaju... 

Çinko ihtiyacı, yaş grubu ve cinsiyete göre değişiklik gösteriyor.

Günlük alınması gereken çinko miktarı:

0-6 aylık bebekler için: 2 mg
7-12 aylık bebekler için: 3 mg
1-3 yaş aralığındaki çocuklar için: 3 mg
4-8 yaş aralığındaki çocuklar için: 5 mg
9-13 yaş aralığındaki çocuklar için: 8 mg
14-18 yaş aralığındaki kadınlar için: 9 mg
14-18 yaş aralığındaki erkekler için: 11 mg
19 yaş üzerindeki kadınlar için 8 mg
19 yaş üzerindeki erkekler için 11 mg
Hamilelik döneminde ise 12 mg çinko öneriliyor. 

Habertürk'ten Sağlık Editörü Demet Demirkır anlattı. 

Video Editörü: Caner Arıpişirici

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