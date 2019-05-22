Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için vücudumuzun gerekli olan vitamin ve mineralleri alması gerekiyor. Uzmanlara göre; vitamin ve minerallerin yetersiz alınması bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Çinko da o minerallerden bir tanesi...

ÇİNKONUN FAYDALARI!

Çinko, vücudun kendi kendine üretemediği önemli ve temel bir mineral. Peki, çinkonun faydaları neler? İşte detaylar...

* Çinko, sağlıklı bir bağışıklık sistemin için olmazlardan...

* Uzmanlara göre; çinko eksikliği, erkeklerde testosteron üretimini bozuyor ve kısırlığa yol açıyor. Ayrıca kişinin prostat kanserine yakalanma riskini de artırıyor.

* Çinko eksikliği, kadınlarda yumurtaların düzgün gelişememesine ve kısırlığa neden oluyor.

* Çinko beyin hücrelerini koruyor ve Alzheimer hastalığının gelişimini önlemeye de yardımcı...

* Yüksek antioksidan içeriğiyle vücuttaki ağır metallerin temizlenmesine yardımcı oluyor.

* Yorgunluk ve halsizliğe yol açıyor.

* Araştırmalara göre; saç dökülmesinin ilk sebeplerinden biri de sağlıksız beslenme ve mineral eksikliği. Saç köklerini güçlendiren çok önemli bir mineral olan çinko, her gün düzenli olarak tüketildiğinde saç dökülmesini engelliyor.

* Ciltteki sivilcelenmenin önüne geçiyor.

ÇİNKO HANGİ BESİNLERDE BULUNUYOR?

İnsan vücudu çinkoyu depolayamadığı için ihtiyaç duyulan miktarın düzenli olarak alınması gerekiyor.

İşte çinko içeren besinler: İstiridye, kırmızı et, süt, balık, buğday, ıspanak, kabak, mantar, fasulye ve kaju...

Çinko ihtiyacı, yaş grubu ve cinsiyete göre değişiklik gösteriyor.

Günlük alınması gereken çinko miktarı:



0-6 aylık bebekler için: 2 mg

7-12 aylık bebekler için: 3 mg

1-3 yaş aralığındaki çocuklar için: 3 mg

4-8 yaş aralığındaki çocuklar için: 5 mg

9-13 yaş aralığındaki çocuklar için: 8 mg

14-18 yaş aralığındaki kadınlar için: 9 mg

14-18 yaş aralığındaki erkekler için: 11 mg

19 yaş üzerindeki kadınlar için 8 mg

19 yaş üzerindeki erkekler için 11 mg

Hamilelik döneminde ise 12 mg çinko öneriliyor.

Habertürk'ten Sağlık Editörü Demet Demirkır anlattı.



Video Editörü: Caner Arıpişirici