Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek. İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için dört insanlı sefer ve dört kargo seferi yapılması planlanıyor.​​​​​​​