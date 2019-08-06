Çin'de oldukça popüler olan ve kendini genç biri olarak tanıtan 'Qiao Biluo Ekselansları' isimli vlogger bir süredir ülkenin popüler sosyal medya platformu Douyu'da yayınlar yapıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yaşanan teknik aksaklık nedenilyle vlogger'ın genç değil orta yaşlı bir kadın olduğu ortaya çıktı.

Vlogger'ın 58 yaşında olduğunu öğrenen pek çok erkek kullanıcının yaşanan olaydan sonra canlı yayından ayrıldığı ve takibi bıraktığı kaydedildi.

Teknik aksaklıktan önce, sosyal medya platformunda 135.000 takipçisi bulunan vlogger, Qingzi adlı başka bir kullanıcıyla yaptığı yayında gerçek yüzünü göstermek için 10.000 yuan (14.529 dolar) değerinde hediye istedi.

Bunun üzerine takipçileri Qiao Biluo'ya 5 bin küsur dolar bağış yaptı. Ancak vlogger'ın yüzündeki filtre yanlışlıkla kaldırılınca yapılan bağışların büyük bir çoğunluğu geri alındı.

Öte yandan aksaklık Qiao Biluo'nun popülerliğini arttırdı. Erkek takipçilerin bir kısmı 58 yaşındaki vlogger'ı takipten çıkarsa Qiao Biluo'nun takipçisi kısa zamanda 1 milyona yaklaştı.

Çin medyasında yer alan haberlere göre Qiao Biluo'nun filtre uygulaması yazan şirketlerden sponsorluklar almaya başladığı ve yakın zamanda müzik albümü kaydedeceği açıklandı.

Vlogger, daha önce Çin'deki Global Times gazetesindeki bir haberde "hayranlarının 100 bin Yuan’dan fazla bağış yaptığı sevimli tanrıça" şeklinde kendine yer bulmuştu.