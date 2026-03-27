        Cinsel birliktelik ilanı ile dolandırıcılığa 11 tutuklama

        Cinsel birliktelik ilanı ile yağma ve dolandırıcılığa 11 tutuklama

        Ankara'da cinsel birliktelik ilanı ile tuzağa düşürdükleri erkekleri darbedip, para ve değerli eşyalarını gasbeden çeteye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 18:09 Güncelleme:
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada; internet üzerinden cinsel birliktelik yaşamak amacıyla ilan veren kadınlarla görüşen erkeklerin tuzağa düşürüldüğü belirlendi. Telefon görüşmesinin ardından davet edildikleri ikamete giden erkeklerin, içeride bulunan ve kadınlarla birlikte hareket eden silahlı şüpheliler tarafından darbedilip, para ve değerli eşyalarının alındığı tespit edildi. Kadınların, hileli davranışlarla cinsel birliktelik yaşama vaadiyle tuzağa düşürdükleri erkeklerin parasını aldıkları da saptandı. Soruşturma kapsamında bu şekilde 20 olaya karıştıkları belirlenen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nce düzenlenen operasyonda 22 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı.

        12 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü ve 1 suça sürüklenen çocuk, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol talep edildi. Şüphelilerden 11’i tutuklanırken, 1'i suça sürüklenen çocuk toplam 12 kişi adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

