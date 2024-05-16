Cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'in 'küçük kara kitabı'na 6.5 milyon TL bekleniyor
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in 'küçük kara kitabı'na, müzayedede 200 bin dolar (yaklaşık 6.5 milyon TL) ve üzerine alıcı bulunacağı düşünülüyor
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in kitabı açık artırmaya çıkarılıyor.
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan ve 2019'da intihar ettiği söylenen Epstein'in 1997 yılına ait 'küçük kara kitabı' müzayedeye çıkarılıyor. Kitabın 200 bin dolar (yaklaşık 6.5 milyon TL) üzerine satılması bekleniyor.
Kişisel adres defteri niteliğindeki kitap, ilk kez 2015 yılında Gawker tarafından yayınlanan, daha iyi bilinen sonraki versiyonda yer almayan 221 kişinin adını, adresini ve telefon numarasını içeriyor.
Müzayede evinin sahibi Bill Panagopulos, "Satıştan elde edilecek gelirin, Epstein ile ya da kitapta adı geçen herhangi biriyle hiçbir bağlantısı olmayan ve hiçbir zaman bağlantısı olmayacak bir yere gideceğini büyük bir güvenle söyleyebilirim" dedi.
Adli belge incelemecisine göre 1997 yılı civarına ait olduğu tarihlenen 64 sayfalık adres defterinde, toplam 349 kişi listeleniyor. Bunların arasında Robert F. Kennedy Jr, CNN sunucusu Chris Cuomo'nun eşi Cristina Greeven, oyuncu Morgan Fairchild ve milyarder Carl Icahn gibi ünlüler yer alıyor.
Epstein'in diğer kara kitabında olduğu gibi, bu kişilerin çoğu pedofil milyarderle buluştuğunu veya herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetti.
Kitap ilk olarak 1990'lı yıllarda New York'ta Beşinci Cadde'de yürürken bulduğunu iddia eden müzisyen Denise Ondayko tarafından keşfedildi. Ondayko, içindeki isimlerden etkilenmişti ama ilk başta bunun Epstein'e ait olduğunu fark etmemişti.
Kitapta Epstein'in malikaneleri ve personeli için numaralar bulunduğunu fark eden Ondayko, kitabı 2020 yılında internette satışa sundu. Epstein olayını araştıran bağımsız muhabir Chris Helali, kitabı 425 dolara satın aldı ve içeriğinin bir kısmını gazetecilerle paylaştı.
Büyük müzayede evleri kitabı açık artırmaya çıkarmayı reddetti, ancak Helali, Alexander Historical adlı müzayede eviyle anlaştı.
Helali, kitabın Epstein'in hikayesinin daha fazlasını ortaya çıkarmaya yardımcı olacak güçlü bir araç olmasına rağmen, ailesinin evinde tutmak isteyeceği bir şey olmadığını söyledi.
Epstein'in kara kitabı için açık artırma teklifleri 15 Haziran'a kadar verilebilecek.