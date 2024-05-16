Cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'in 'küçük kara kitabı'na 6.5 milyon TL bekleniyor

Kitap ilk olarak 1990'lı yıllarda New York'ta Beşinci Cadde'de yürürken bulduğunu iddia eden müzisyen Denise Ondayko tarafından keşfedildi. Ondayko, içindeki isimlerden etkilenmişti ama ilk başta bunun Epstein'e ait olduğunu fark etmemişti.

Kitapta Epstein'in malikaneleri ve personeli için numaralar bulunduğunu fark eden Ondayko, kitabı 2020 yılında internette satışa sundu. Epstein olayını araştıran bağımsız muhabir Chris Helali, kitabı 425 dolara satın aldı ve içeriğinin bir kısmını gazetecilerle paylaştı.