Cinsiyeti tartışılan Imane Khelif altın madalya aldı!

Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 66 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Çinli Liu Yang'i 5-0 yenen Khelif, olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Liu Yang gümüş madalya kazanırken, Yang'in yarı finalde yendiği Tayvanlı Chin Nien Chen ile Imane Khelif'in mağlup ettiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng bronz madalya kazanan isimler oldu.