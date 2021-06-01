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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın fiyatlarında artış olacağı açıklandı. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan şirketin CEO'su Elon Musk, fiyat artışının nedeni olarak parça tedarik sorunlarını gösterdi.

Musk, "Sektör genelinde büyük tedarik zinciri fiyat baskısı nedeniyle fiyatlar artıyor. Özellikle hammaddeler" dedi.

Tesla, en son Mayıs ayıda Model 3 ve Model Y otomobillerinin fiyatını artırmıştı. Bu artış, son aylardaki 5'inci fiyat yükselişi olarak kayıtlara geçmişti.

Nisan ayında bir konferansta konuşan Musk, çip sıkıntısına atıfta bulunarak, Tesla'nın en zor tedarik zinciri zorluklarından bazılarını yaşadığını söylemişti. Musk, aynı konuşmada, "Çoğunlukla bu özel problemin dışındayız" sözleri ile çip tedarikindeki sıkıntıdan çok etkilenmeyeceklerine işaret etmişti.

Öte yandan, Tesla'nın son dönemde satılan yeni otomobillerinde ön yolcu koltuğundan önceki teslimatların aksine bel desteğinin olmadığı ortaya çıkmıştı.

Tüketicilerin bu konudaki sorularını sosyal medya hesabından yanıtlayan Musk, "Hareketli bel desteği sadece 3/Y modellerinin ön yolcu koltuğundan çıkarıldı. Verilerimize göre, bu donanım neredeyse hiç kullanılmıyor. Kullanılmayan bir parça için ek maliyete değmez" dedi.