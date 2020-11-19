Çıplak'a 10 milyonluk Etno giysi

HABERTURK.COM

Antik kent Troya’nın keşfinde başlangıç noktası olarak kabul edilen Çanakkale'nin Çıplak Köyü, turizm noktası oldu. Opet, 2006 yılında başlattığı Tarihe Saygı isimli yerel kalkınma ve kültür turizmi projesiyle Çıplak Köyü, etno-köy'e dönüştürdü. İnsan yapımı kültürel öğeleri ele alan bilim dalı olan etnografya kelimesinden türetilen “etno-köy” kavramı, tarih, tarım ve arkeoloji kültürünü temsil ediyor. 5000 yıllık tarihin üzerinde yaşayan Çıplak Köyü’nde hayata geçirilen çalışmalarla, köy halkının kültürel ve tarihi turizmde aktif rol oynaması hedefleniyor.

'YEREL VE TARİHİ ÖZELLİKLERİNİ ÖNE ÇIKARTTIK'

Çıplak Köyü’nün Etno-köy olarak açılışı düzenlenen online toplantı ile yapıldı. Toplantıda konuşan Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, 2006 yılından bu yana Çanakkale’de yaptıkları çalışmalarla bölgede büyük bir değişim yarattıklarını belirtti. Öztürk ''Troya Ören Yeri’ne ve Troya Müzesi’ne gidenlerin yolu Arkeo-köy Tevfikiye ve Etno-köy Çıplak’ın önünden hatta içinden geçiyor. Bu kadar önemli bir noktada yer alan bu köylerin Troya kültür turizminden hak ettikleri payı alması ve geçmişten bugüne getirdikleri yerel ve tarihi özelliklerinin ön plana çıkartmayı hedefledik” dedi.

'TROYA’NIN KEŞFİNDE BAŞLANGIÇ NOKTASI'

Çıplak Köyü’nün Troya’nın keşfinde başlangıç noktası olarak kabul edildiğini belirten Öztürk, “Çıplak Köyü pek çok köyümüz gibi çok zengin bir tarih, tarım ve arkeoloji kültürüyle harmanlanmış. Osmanlı döneminden ve Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan izler taşıyan Çıplak Köyü’nde, arkeoloji biliminin de başlangıcı kabul edilen Troya kazıları süresince 17’nci yüzyıldan itibaren Schliemann ile başlayan arkeoloji çalışmaları ve ardından gelen seyyah ve arkeologların Çıplak Köyü ile olan ilişkisini vurguladık. Schliemann’ın kazı yaptığı dönem kaldığı evin bu köyde olması, köy halkının neredeyse tamamının Troya kazılarına katılması gibi özellikleri Etno-köy Çıplak’ı arkeoloji tarihi açısından da önemli bir konuma getiriyor. Geleneksel tarımın izlerinin bulunabildiği Çıplak Köyü’nde ziyaretçilere köy tarihçesini özgün motiflerle aktarıyoruz. Diğer yandan projemize köyün tarım alanındaki ürünlerinin satış ve pazarlanması gibi ekonomiye katkı sağlayacak çalışmaları da ekledik” diye konuştu.

'5000 YILLIK GELENEK DEVAM EDİYOR'

5000 yıllık tarihin üzerinde yaşayan Tevfikiye Arkeo-köy ve Çıplak Etno-köy halkının, o dönemin geleneklerini hâlâ devam ettirdiğine ve nesilden nesile aktardığına dikkat çeken Öztürk, “Biz de projemize başlarken, mimari konsept çalışmaları dışında, köy halkının görüşlerini dinledik, fikirlerini aldık. Ayrıca Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen kurslar ile burada yaşayanların bilinçlenmesi, iş sahibi olması ve sosyal yaşam kalitelerinin artmasını amaçladık. Takı tasarımından İngilizce’ye, hijyen kurallarından pansiyonculuğa kadar pek çok farklı konuda eğitimler verildi. Aynı zamanda yaşadıkları toprakların değerini anlamalarını, öğrenmelerini ve anlatmalarını sağlamak üzere tarih bilgileri tazelendi. Böylece köylerdeki halkın kültürel ve tarihi turizm içerisinde aktif rol oynamasına katkı sağladık” ifadelerini kullandı.

TARİHE SAYGI PROJESİ'NE 300 MİLYON TL HARCANDI

Soruları da yanıtlayan Öztürk, Opet'in 2006 yılından bu yana Tarihe Saygı Projesi’ne harcadığı tutarın 300 milyon TL olduğunu söyledi. Öztürk, Arkeo-köy Tevfikiye ve Etno-köy Çıplak için de 10'ar milyon TL harcama yapıldığını aktardı.

Şirketin yıllık kurumsal sosyal sorumluluk bütçesinin ortalama 20 milyon TL olduğunu belirten Öztürk, tutarın projelerin dinamiğine göre yıl bazında artış gösterebildiğini kaydetti.

'TURİZM POTANSİYELİNE KATKI SAĞLANDI'

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş fiziki düzenlemelerin yanı sıra proje kapsamında Çanakkale halk eğitim merkezi işbirliği ile halkımıza eğitimler verildiğini aktardı. Aktaş ''Bölgemizin turizm potansiyeline önemli bir katkı daha sağlandı'' dedi.

'MODEL PROJE'

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan da Opet Tarihe Saygı - Troya Köyleri Rehabilitasyon Projesi,'nin Troya Ören Yeni ile Troya Müzesi’nin yanıbaşında, dünyanın her yerinden ziyaretçileri buluşturacak özel bir deneyim sunduğunu kaydetti. Aslan ''Arkeo-köy ve Etno-köy, kırsal kültür ve yerel mirasın odağında olduğu bir yerel kalkınma ve kültür turizmi projesi, paylaştıkça zenginleşen çok katmanlı kültür mirasımızı kalkınmanın itici gücü kılan model bir gelecek projesi.” ifadesini kullandı.