        Ciple çarpışan ambulanstaki 2 sağlık çalışanı yaralandı

        Ciple çarpışan ambulanstaki 2 sağlık çalışanı yaralandı

        Karabük'te ciple çarpışıp elektrik direğine çarpan ambulanstaki 2 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 18:06 Güncelleme: 02.01.2026 - 18:06
        Ciple ambulans çarpıştı: 2 sağlık çalışanı yaralı
        Kaza, saat 14.00 sıralarında Bulak Kavşağı’nda meydana geldi.

        B.B. idaresindeki ambulans, E.Ö. yönetimindeki ciple çarpıştıktan sonra elektrik direğine çarptı. Kazada ambulanstaki sağlık çalışanları Ü.B.B. ve B.Ö. yaralandı.

        İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

        Kaza sırasında ambulansta hasta olmadığı bildirilirken, soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

