        Haberler Bilgi Magazin Çirkin dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Star TV’nin yeni dizisi Çirkin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Star TV'nin yeni dizisi Çirkin izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın yer aldığı dizinin yayın tarihi belli oldu. İlk bölüm yayınına geri sayım devam ederken ''Çirkin ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?'' soruları diziseverler tarafından gündeme taşındı. 25 Film imzalı dizinin hikayesi, bütün Türkiye'nin tanıdığı Meryem Tunalı'nın kayboluşuyla başlayacak. İşte, Star TV'nin yeni dizisi Çirkin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu...

        Giriş: 24.03.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Star TV’nin yeni dizisi Çirkin için geri sayım devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu dizi; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Nur Sürer, Çetin Tekindor, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı gibi oyuncuları buluşturuyor. Merakla beklenen yapımın 1. Bölümünden 3. Tanıtım geldi. Böylece 25 Film imzalı dizinin yayın tarihi belli oldu. Peki, Çirkin dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Çirkin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar.

        ÇİRKİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yapımını 25 Film’in üstlendiği Star TV’nin yeni dizisi Çirkin’in yayın tarihi belli oldu.

        Yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin’in gerçekleştirdiği dizi, 29 Mart 2026 Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

        ÇİRKİN DİZİSİNİN KONUSU

        Çirkin dizisi, genç bir kadının hayat mücadelesini ve sarsıcı bir aşk hikayesini izleyiciyle buluşturacak.

        Küçük yaşta ailesini kaybeden Meryem’in (Derya Pınar Ak) hikâyesi, yıllar sonra çocukluk aşkı Kadir’le (Çağlar Ertuğrul) yeniden kesişiyor. Bu karşılaşma, büyük bir aşkın yanı sıra sert bir hesaplaşmanın da başlangıcını beraberinde getiriyor.

        Aşk, Hırs ve Hesaplaşma... Masum Bir Kalpten Doğan Büyük Bir Hikâye...

        Bütün Türkiye’nin tanıdığı Meryem Tunalı’nın kayboluşuyla başlayan hikaye, bir mahalleden yükselen büyük bir dönüşümün izini sürüyor. Küçük yaşta ailesini kaybeden ve kaderin sert yüzüyle tanışan Meryem’in, kalbinde büyüttüğü tek bir aşk vardır: Kadir.

        Yıllar sonra güç, para ve ihtirasla şekillenen Kadir’in dünyasıyla, saf duygularla hayata tutunan Meryem’in yolları yeniden kesişir. Ancak bu karşılaşma, bir aşk hikayesinden çok daha fazlasını beraberinde getirir: Sırlar, hesaplaşmalar ve geri dönüşü olmayan kararlar…

        ÇİRKİN DİZİSİNİN OYUNCULARI

        Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu Çirkin’in kadrosunda;

        Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Zeynep Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Mina Şirin Korkmaz, Kadir Bertan, ve Nur Sürer ile Çetin Tekindor yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kötü havada bayram ettiler
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Aşkını uçurdu
        Aşkını uçurdu
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Evlat vahşeti! Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı!
        Evlat vahşeti! Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
