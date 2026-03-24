Çirkin dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Çirkin dizisi konusu ve oyuncuları
Star TV'nin yeni dizisi Çirkin izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın yer aldığı dizinin yayın tarihi belli oldu. 25 Film imzalı dizinin hikayesi, bütün Türkiye'nin tanıdığı Meryem Tunalı'nın kayboluşuyla başlayacak.
Star TV’nin yeni dizisi Çirkin için geri sayım devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu dizi; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Nur Sürer, Çetin Tekindor, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı gibi oyuncuları buluşturuyor. Merakla beklenen yapımın 1. Bölümünden 3. Tanıtım geldi. Böylece 25 Film imzalı dizinin yayın tarihi belli oldu. Peki, Çirkin dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Çirkin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar.
ÇİRKİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yapımını 25 Film’in üstlendiği Star TV’nin yeni dizisi Çirkin’in yayın tarihi belli oldu.
Yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin’in gerçekleştirdiği dizi, 29 Mart 2026 Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
ÇİRKİN DİZİSİNİN KONUSU
Çirkin dizisi, genç bir kadının hayat mücadelesini ve sarsıcı bir aşk hikayesini izleyiciyle buluşturacak.
Küçük yaşta ailesini kaybeden Meryem’in (Derya Pınar Ak) hikâyesi, yıllar sonra çocukluk aşkı Kadir’le (Çağlar Ertuğrul) yeniden kesişiyor. Bu karşılaşma, büyük bir aşkın yanı sıra sert bir hesaplaşmanın da başlangıcını beraberinde getiriyor.
Aşk, Hırs ve Hesaplaşma... Masum Bir Kalpten Doğan Büyük Bir Hikâye...
Bütün Türkiye’nin tanıdığı Meryem Tunalı’nın kayboluşuyla başlayan hikaye, bir mahalleden yükselen büyük bir dönüşümün izini sürüyor. Küçük yaşta ailesini kaybeden ve kaderin sert yüzüyle tanışan Meryem’in, kalbinde büyüttüğü tek bir aşk vardır: Kadir.
Yıllar sonra güç, para ve ihtirasla şekillenen Kadir’in dünyasıyla, saf duygularla hayata tutunan Meryem’in yolları yeniden kesişir. Ancak bu karşılaşma, bir aşk hikayesinden çok daha fazlasını beraberinde getirir: Sırlar, hesaplaşmalar ve geri dönüşü olmayan kararlar…
ÇİRKİN DİZİSİNİN OYUNCULARI
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu Çirkin’in kadrosunda;
Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Zeynep Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Mina Şirin Korkmaz, Kadir Bertan, ve Nur Sürer ile Çetin Tekindor yer alıyor.