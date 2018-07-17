Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış kaydetti.

SANAYİ VE İNŞAATTA CİRO ENDEKSİ ARTTI

Sanayide takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,6 yükseldi.

İnşaat sektöründe takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksindeki artış, Mayıs 2017'ye göre yüzde 42,7 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4,3 artış olarak kayıtlara geçti.

TİCARET HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

Hizmet sektöründe takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 1,6 artış oldu.



