Ciro Immobile: Gollerim her zaman senin için

Dün nefes kesen maçta gollerin ikisi İtalyan yıldız Ciro Immobile'den geldi. Ayrıca, Kayseri'de bu sezon deplasmandaki ilk gollerini de atan Immobile, böylece Beşiktaş formasıyla 10 resmi maçta 10 gole ulaşmış oldu.