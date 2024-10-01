Ciro Immobile: Gollerim her zaman senin için
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, dün Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile oynanan maçta attığı iki golle bir kez daha yıldızlaştı. Maç sonrası yaptığı paylaşımla da adeta aşka geldi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek kupa yarışına güçlü bir şekilde devam etti.
Dün nefes kesen maçta gollerin ikisi İtalyan yıldız Ciro Immobile'den geldi. Ayrıca, Kayseri'de bu sezon deplasmandaki ilk gollerini de atan Immobile, böylece Beşiktaş formasıyla 10 resmi maçta 10 gole ulaşmış oldu.
Immobile, attığı iki golden hemen sonra, 2014 yılında evlendiği ve dört çocuğunun annesi Jessica Melena'nın koluna yaptırdığı dövmesini gösterdi.
34 yaşındaki futbolcu, Jessica Melena'yı etiketleyerek attığı golden sonra dövmesini gösterdiği anların fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı ve "Gollerim her zaman senin için" notunu ekledi.
Melena da o anları kendi sosyal medya hesabında paylaşarak, "Seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.
Fotoğraflar: Instagram