Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ciro Immobile: Gollerim her zaman senin için - Magazin haberleri

        Ciro Immobile: Gollerim her zaman senin için

        Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, dün Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile oynanan maçta attığı iki golle bir kez daha yıldızlaştı. Maç sonrası yaptığı paylaşımla da adeta aşka geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 12:51 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek kupa yarışına güçlü bir şekilde devam etti.

        2

        Dün nefes kesen maçta gollerin ikisi İtalyan yıldız Ciro Immobile'den geldi. Ayrıca, Kayseri'de bu sezon deplasmandaki ilk gollerini de atan Immobile, böylece Beşiktaş formasıyla 10 resmi maçta 10 gole ulaşmış oldu.

        3

        Immobile, attığı iki golden hemen sonra, 2014 yılında evlendiği ve dört çocuğunun annesi Jessica Melena'nın koluna yaptırdığı dövmesini gösterdi.

        4

        34 yaşındaki futbolcu, Jessica Melena'yı etiketleyerek attığı golden sonra dövmesini gösterdiği anların fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı ve "Gollerim her zaman senin için" notunu ekledi.

        5

        Melena da o anları kendi sosyal medya hesabında paylaşarak, "Seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Ciro Immobile
        #Jessica Melena
        #beşiktaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Dışişleri'nden 'Lübnan' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Lübnan' açıklaması
        İstanbul'un göbeğinde kadın cinayeti kıl payı!
        İstanbul'un göbeğinde kadın cinayeti kıl payı!
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Hırsızları kovalıyordu! Resepsiyonisti yumrukla öldürdü!
        Hırsızları kovalıyordu! Resepsiyonisti yumrukla öldürdü!
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Kadın mahkumlarla buluştu
        Kadın mahkumlarla buluştu
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        "İki hatayla fişi çekti"
        "İki hatayla fişi çekti"
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...