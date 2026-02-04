Cirque du Soleil 'OVO' ile İstanbul'a geliyor

Dünyanın en büyük sirk topluluğu kabul edilen Cirque du Soleil, bugüne kadar sahneledikleri en büyük ve en çarpıcı gösterilerinden biri olan OVO ile 10 yıl aradan sonra İstanbul’a geliyor. Ünlü topluluk, 21–24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ülker Arena’da toplam 8 gösteri ile izleyiciyle buluşacak.

Her gösterisinde izleyenlere bambaşka dünyaların kapısını aralayan Cirque du Soleil, bu kez OVO ile bizi doğanın, böceklerin renkli ekosistemiyle bir araya getiriyor. Doğanın gizli dünyasına davet eden gösteri; göz kamaştıran sahne tasarımı, yüksek enerjisi ve nefes kesen akrobasi performanslarıyla izleyicinin yüreğini hoplatıyor. OVO, seyircileri küçük dünyalarla buluşturuyor ve yaşamı onların gözlerinden görmeye çağırıyor.

Portekizcede “yumurta” anlamına gelen OVO, enerjisi ve temposu yüksek bir gösteri olarak doğanın gücünü; hareket, renk ve akrobasiyle sahneye taşıyor. Böceklerin büyülü dünyası, Cirque du Soleil’in kendine özgü anlatımıyla izleyiciyi sarmalayan bir evrene dönüşüyor.

OVO’nun çarpıcı kostümleri, tasarımcı Liz Vandal tarafından yaratıldı. Vandal, doğadan ve böceklerin dünyasından ilham alırken, Pierre Cardin gibi ünlü tasarımcıların grafik çizgileri ve geometrik formlarını da tasarımlarına yansıttı. Hareket özgürlüğü sağlayan Lycra kumaşlar, üzerine basılan desenlerle görsel şölene katkı sağlıyor. Kostümlerde sıkça kullanılan plise tekniği ise Japon moda tasarımcısı Issey Miyake tarafından geliştirilen tekniğin sahneye uyarlanmasıyla ortaya çıktı.