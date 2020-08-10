Aytemiz Alanyaspor formasıyla son iki sezonda Süper Lig'de süre alan Papiss Cisse, performansıyla kariyerinin zirvesine çıktı. Kariyerinde daha önce İngiltere Premier Lig, Almanya 1. Futbol Ligi, Fransa 1. Futbol Ligi ve Çin Süper Ligi'nde forma giyen Senegalli golcü, Süper Lig'de 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Alanyaspor formasıyla 58 maçta 38 gol attı.

Süper Lig'de geride kalan sezonda attığı 22 golle "gol krallığı" yarışını ikinci sırada tamamlayan 35 yaşındaki Cisse, Alanyaspor'da kaydettiği gollerle kulübün Süper Lig tarihi boyunca en fazla gol atan oyuncusu unvanını kazandı. Alanyaspor'dan önce Çin Süper Ligi'nde Şandong Luneng Taişan formasını giyen futbolcu, iki sezonda 31 lig maçında 16 kez filleri havalandırdı.

NEWCASTLE'DA 37 GOL

Cisse, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 sezonlarında İngiltere Premier Lig'de Newcastle United ile 117 lig maçına çıktı, bu karşılaşmalarda 37 gol attı. Premier Lig kariyerinden önce Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) forma giyen Cisse, 3 sezonda Freiburg formasıyla çıktığı 65 lig maçında 37 gol kaydetti. Papiss Cisse, 2005-2006 ve 2007-2008 sezonlarında ise Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Metz ile 10 lig maçına çıktı, ancak gol atamadı.

FİLELERİ İKİNCİ YARILARDA DAHA ÇOK HAVALANDIRDI

Cisse, gollerinin çoğunu maçların ikinci yarılarında kaydetti. Golcü oyuncu, 5 ligde toplam 128 golünün 55'ini karşılaşmaların ilk yarılarında, 73'ünü ikinci yarılarda attı. Papiss Cisse, Süper Lig'de de ağları 17 kez birinci devre, 21 defa da ikinci devrede sarstı.