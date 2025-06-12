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        Çitlerle çevrildi! Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!

        Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Zeyrek'in evindeki havuzun suyu boşaltılırken, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu kısım çitlerle çevrildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:41 Güncelleme: 12.06.2025 - 17:00
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        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (48) oturduğu sitede havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesine ilişkin inceleme sürüyor.

        DHA'nın haberine göre bu kapsamda havuzun suyu boşaltılırken, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu kısım çitlerle çevrildi.

        SAVCI VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SÜRÜYOR

        Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da yaşamını yitirdi.

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        Zeyrek'in cenazesi bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.

        Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturma ise sürüyor. Bu kapsamda, savcı ve bilirkişilerin Zeyrek'in oturduğu villanın havuzundaki incelemeleri de devam ediyor. Havuzun suyunun boşaltılırken, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu kesim çitlerle çevrildi.

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        #son dakika
        #ferdi zeyrek
        #Manisa
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